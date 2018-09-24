В Москве состоялся XXIX Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых

С 17 по 21 сентября 2018 г. в Москве в залах Центра международной торговли состоялся XXIX Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых (6+). Мероприятие было проведено согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 2951-р. Организатором Конгресса выступило федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук (РАН)". Открыл конгресс председатель национального оргкомитета (IMPС-2018), академик РАН Валентин Алексеевич Чантурия.

С приветствием к Конгрессу на пленарном заседании выступил президент РАН, академик РАН Александр Михайлович Сергеев. Приветствия и пожелания прислали Аппарат Правительства Российской Федерации, Мэрия города Москвы и ряд профильных министерств.

С 16 по 18 сентября в рамках Конгресса на территории ЦВК "Экспоцентр", площадью более 1000 кв. м. была организована Международная выставка "IMPC 2018-EXPO. Добыча и переработка минерального сырья", среди экспонентов которой были представлены крупнейшие отечественные и мировые компании - лидеры данной отрасли.

Обогащение полезных ископаемых или как говорят по-английски, "mineral processing" – важнейшая отрасль человеческой деятельности, направленная на обработку минерального сырья с целью получения обогащенного нужными элементами исходного материала без вредных примесей и добавок. Эта технология обеспечивает более эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов в экономике любой страны. Известно, что Россия – страна, чрезвычайно богатая полезными ископаемыми, поэтому наша Родина давно является признанным лидером мировой обогатительной науки, занимая третье место в мире по объемам переработки и первое – по ассортименту получаемых в результате ценных элементов и веществ.

Международные конгрессы по обогащению полезных ископаемых, на которых обсуждаются передовые достижения науки, техники и технологий в области глубокой комплексной переработки природного и техногенного минерального сырья, регулярно проводятся в мире с 1952 года. Помимо обширной научной программы в рамках Конгресса проводятся масштабные выставки современного высокопроизводительного и высокоэффективного оборудования, предназначенного для повышения концентрации полезных ископаемых, подготовки руд и извлечения ценных минеральных компонентов из руд. В России Конгресс проводился один раз (1968 г., г. Ленинград) и, по признанию участников, это был один из наиболее значимых и успешных международных конгрессов по обогащению полезных ископаемых.

Девиз двадцать девятого конгресса является: "Innovative technologies are key to successful mineral processing!".

В работе XXIX Конгресса приняли участие около 1000 участников из 40 стран, среди которых наиболее активными были Россия (371), Китай (140), Австралия (32) и Германия (26). Общее количество. Общая статистика: 80 различных тематических сессий, 4 пленарных заседания, докладов – 440, из них 338 – устные и 107 – постерные презентации, 31 лекция по наиболее важным аспектам отрасли.

В период проведения Конгресса и Выставки выполнены обширные научная и деловая программы, проведены пленарные и секционные заседания, рабочие семинары, тематические круглые столы, презентации и дискуссии. Обсуждались вопросы практического использования новейших научных достижений в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, внедрения нанотехнологий и IT разработок, программы совместных исследований, проблемы финансирования и др.

В ходе Конгресса большое внимание было уделено молодым ученым, 36 человек были предварительно номинированы на специальную премию для молодых ученых и 12 были удостоены этой высокой наградой.

На выставке были представлены достижения добывающей и металлургической индустрии из 15 стран. Благодаря своей уникальной концепции Выставка предоставила отечественным экспонентам широкие возможности для ознакомления с передовыми, инновационными технологиями, используемыми западными коллегами и для установления международных контактов, налаживания кооперации и привлечения инвестиций.

А так же в рамках Конгресса на выставке состоялось подписание соглашений, между компанией "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке и немецкой компанией TAKRAF GmbH, входящей в группу компаний Tenova. Подписание соглашения, касающегося поставки оборудования для Лебединского ГОКа и меморандума о намерениях о совместной реализации проекта на Михайловском ГОКе подписали генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев и генеральный директор TAKRAF GmbH доктор Франк Хубрих. Металлоинвест оценивает инвестиции в ЦПТ почти в 11 млрд рублей.

Впервые организаторы в рамках XXIX Международного конгресса по обогащению полезных ископаемых вручили бизнес-премию "Lady IMPC 2018". Премию получили самые активные участницы, чьи компании были представлены на выставке, а победительницей набравшей максимальное количество голосов стала — Наталья Разгулова, маркетолог из компании Аконит.

Иностранным участникам Конгресса была представлена возможность ознакомиться с городом Москвой, ее музеями и наиболее интересными окрестностями, а также насладиться вечерней прогулкой по Москве-реке на теплоходе Radisson. Кроме того, были организованы технические туры на Лебединский горно-обогатительный комбинат и Усольский калийный комбинат.

Проведение такого масштабного международного мероприятия стало успешным благодаря слаженной работе организаторов – Института проблем комплексного освоения недр РАН и Национального исследовательского технологического университета МИСиС и значительной спонсорской помощи.

Спонсорами мероприятия выступили отечественные и зарубежные лидеры индустрии: АО "МХК "ЕвроХим", ООО "УК ТОМС Групп", ХК "Металлоинвест", ОАО "Уралмеханобр" (УГМК), Полиметалл, ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "РИВС НПО", ООО "ОПТЭК ZEISS Group", АО "Русская медная компания", BGRIMM GROUP, FLSmidth, ЗАО "ИТОМАК", АО "Иргиредмет", ООО ПК "СПИРИТ", ООО "Квадрат Плюс", Solvay, AkzoNobel, ООО "НТЦ Бакор", Moly-Cop, ООО "Флотент Кемикалс Рус".

Следует отметить также поддержку Министерства промышленности и торговли и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Сложная техническая организация мероприятия: взаимодействие с участниками, бронирование гостиниц, конференц-залов, формирование культурной и развлекательной программ, тематических ужинов было выполнено профессионально и качественно Международным агентством ООО "МАКО Конгресс Менеджмент".

В завершении мероприятия состоялась презентация следующего Конгресса (IMPC), который состоится в 2020 году в Кейптауне - столице Южно-Африканской Республики.