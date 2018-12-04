Игорь Демарин пригласил на главную роль в мюзикл "Чудеса за два часа" 10-летнюю девочку

Автор многочисленных хитов для звезд российской эстрады, композитор нашумевшей рок-оперы "Парфюмер" Игорь Демарин готовит в январе премьеру нового музыкального проекта "Чудеса за два часа". Мюзикл, премьерные показы которого состоятся 12 и 13 января на сцене театра "Русская песня", рассчитан на семейную аудиторию.

В музыкальном проекте принимают участие актеры Станислав Дужников, Валерий Яременко, Лика Рулла, участник телешоу "Голос. Дети" Александра Савинова, а также сам Игорь Демарин. Главную роль исполнит 10-летняя девочка Таня Луговая.

С ученицей 4-го класса подмосковной школы города Мытищи музыкант познакомился после того, как увидел ее в сюжете на ТВ. Композитора заинтересовала необычная девочка с уникальным даром общаться с животными и идеальным музыкальным слухом. Разыскав героиню сюжета и познакомившись с ней лично, Игорь Демарин сделал ей предложение исполнить роль главной героини нового мюзикла "Чудеса за два часа".

"Таня сразу же покорила меня своей открытостью, наивностью и чистотой, - рассказывает Игорь Демарин. – А еще у нее большое сердце. Ведь только добрый человек может так любить животных и даже понимать их".

У девочки, как выяснил Игорь Демарин, не только необычный для человека дар понимать о чем "говорят" животные, но и безупречный музыкальный слух и хорошие вокальные данные. Таня поделилась с композитором о том, что занимается вокалом с частным преподавателем, поскольку решила реализовать свою мечту – на прошлый Новый год она загадала желание спеть на большой сцене.

Знакомство с Таней Луговой так вдохновило композитора, что он сделал ее родителям неожиданное предложение – чтобы Таня исполнила главную роль в мюзикле "Чудеса за два часа".

"Такое стремление Тани мне очень понравилось, - признается Игорь Демарин. - Мне сразу захотелось окунуться в сказку".

После знакомства Игорь написал для необычной школьницы из Мытищ песню "Поговорите со мной".

"Эта композиция о том, как девочка просит животных пообщаться с ней, - рассказывает Демарин. – Когда Таня напела эту песню, я понял, что она именно та девочка, которая подошла бы на главную роль моего мюзикла".

В этот же день я сделал Тане предложение исполнить главную роль в новом музыкальном проекте "Чудеса за два часа".

"Я полностью отдаю себе отчет в том, что Таня не профессиональная артистка, - говорит Игорь Демарин. – Но при этом для меня принципиально важно, что она владеет музыкальной грамотой, знает ноты. А как красиво она поет! Я увидел в Тане безусловный талант. Рад, что она ответила согласием на мое предложение".

По сюжету главная героиня, девочка Таня, загадывает в новогоднюю ночь три заветных желания. Волшебные герои мюзикла дарят героине два часа, чтобы она сама исполнила свои мечты. В музыкальном проекте, по словам автора, случится много интересных событий: трудности и испытания, которые выпадают на долю Тани, проверка дружбы на прочность, волшебство и исполнение желаний.

Новый проект Демарина, по его словам, будет не менее грандиозным чем рок-опера "Парфюмер". Технически сложные, яркие декорации, исполненные в формате 3D, проникновенные арии перенесут зрителей в мир детской мечты и сказки. 6+