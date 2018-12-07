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Лучшим авиадиспетчером России стала Яна Подсухо

© Пресс-служба ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" подвело итоги финала ежегодного конкурса профессионального мастерства диспетчеров управления воздушным движением, который прошел 26-30 ноября 2018 года на базе Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации" (СПбГУГА). В финале приняли участие 33 конкурсанта из 16 филиалов Предприятия.

Победителем конкурса профмастерства в этом году стала Яна Подсухо, диспетчер 1 класса, работающая в службе движения Екатеринбургского центра ОВД филиала "Аэронавигация Урала". "Серебряным" призером конкурса стал диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля (РЛУ и ПК) 2 класса из филиала "МЦ АУВД" Александр Шуднев. "Бронзовым" - диспетчер службы движения Центра управления полетами филиала "Аэронавигация Северо-Востока" Александр Хорев.  Диспетчер радиолокационного управления и процедурного контроля (РЛУ и ПК) 2 класса из филиала "МЦ АУВД" Станислав Шубин первенствовал в номинации "Теоретические знания". Диспетчер Районного центра службы движения Новосибирского Центра ОВД филиала "Аэронавигация Западной Сибири" Андрей Мордвинов - в номинации "Практическая работа на диспетчерском тренажере". Диспетчер Мурманского центра ОВД филиала "Аэронавигация Северо-Запада" Виталий Тюпаков -  в номинации "Домашнее задание". Диспетчер 1 класса РДЦ Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД филиала "Аэронавигация Юга" Сергей Дырда -  в номинации "История гражданской авиации".

Дипломы и денежные сертификаты победителю, призерам и победителям номинаций вручил заместитель генерального директора ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Юрий Токарев. За продемонстрированный высокий уровень профессионализма и достигнутые успехи все финалисты конкурса были награждены памятными грамотами и подарками. Кроме того, финалисты конкурса получили специальные дипломы и ценные подарки от Некоммерческого образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт Аэронавигации", Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, Федерального профсоюза авиационных диспетчеров, ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр", ООО "Фирма "НИТА", АО "Азимут", ПАО "Авиакомпания "Сибирь".

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