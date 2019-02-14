Более 140 заявок подано на участие в акселерационной программе Build UP

Конференция Build UP Open Day с участием российских стартапов, лидеров девелоперских, строительных и инновационных компаний, консультантов и экспертов состоялась 13 февраля в Технопарке "Сколково". Участниками открытого диалога и панельной дискуссии, посвященной возможностям акселерационной программы Build UP и трендам в области инноваций, стали: президент ПАО "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин, генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина, президент ЗАО "Фодд" Олег Мороз, вице-президент Фонд "Сколково" Олег Дубнов, директор ООО "Акселератор ФРИИ" Дмитрий Калаев. В ходе дискуссии ведущие отраслевые эксперты - ректор МГСУ Андрей Волков, председатель российского совета по зеленому строительству Гай Имз, заместитель директора инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана Вячеслав Селезнев рассказали о трендах и способах внедрения новых технологий в строительную отрасль.

На мероприятии Фонд "Сколково" представил первые итоги программы Build UP – первого масштабного проекта на российском строительном рынке по поиску, адаптации и внедрению современных технологий, стартовавшего 19 декабря 2018 года. На сегодняшний день на участие в акселерационной программе подано более 140 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Краснодара, Перми, Челябинска и других городов. Лидерами по количеству поданных заявок стали Москва и Санкт-Петербург, совокупная доля стартапов из других городов России составила 50%, около 10% проектов поступило от международных компаний из Эстонии, Белоруссии, Индии, Турции. Наиболее популярным направлением стали инновации в области строительства – 40% поданных заявок, 28% стартапов сфокусированы на высокотехнологичных проектах и инженерных технологиях, реализовать проект по улучшению качества жизни готовы 21% участников, доля новых бизнес-идей в сфере продаж и маркетинга составляет 11%. Из числа поданных заявок 36% стартапов являются действующим бизнесом, 25% проектов находятся в стадии опытной разработки, 22% потенциальных участников программы только готовятся к запуску бизнеса.

"Россия является одним из лидеров мирового рынка инноваций в строительной отрасли. Первые итоги проекта Build UP позволяют говорить о высоком интересе к нашей деятельности со стороны ведущих российских разработчиков новых технологий и наших зарубежных коллег. Хочу отметить, что почти половина поданных заявок на участие в акселерационной программе направлена на решение наших ключевых задач – модернизация и ускорение производства. Мы возлагаем большие надежды на качественную оценку проектов, по итогам которой мы сможем пилотно внедрить наиболее прогрессивные идеи, имеющие практический смысл, ощутимый и измеряемый эффект в масштабе крупных объектов недвижимости", - отметил президент "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.

По словам генеральный директор АО "Дон-Строй Инвест" Алены Дерябиной, есть два ключевых ожидания от участников программы Build Up. "Во-первых, мы ждем любых технологических решений, способных революционным образом сократить сроки строительства, так как сроки – это один из основных критериев успешности девелоперского проекта. Второй важный момент – это качество продукта, под которым мы подразумеваем минимизацию влияния человеческого фактора на проект на этапе строительства. И здесь мы приветствуем любые предложения по внедрению в строительный процесс автоматизации, роботизации, искусственного интеллекта и так далее", - поделилась она.

Как добавил президент ЗАО "Фодд" Олег Мороз, свыше 700 зарегистрированных участников дня открытых дверей свидетельствуют о высокой заинтересованности рынка в инициативе. "Надеюсь, что открытое обсуждение программы с привлечением внешних экспертов даст дополнительный толчок и увеличит количество заявок, поданных для участия в акселерационной программе Build Up. Эксперты нашей компании ожидают активной работы со стартапами по направлениям "Сроки и стоимость строительства" и "Инженерные системы домов" для повышения эффективности строительных проектов", - сказал он.

Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов подчеркнул, что Build UP - важный проект, как для "Сколково", так и для партнёров фонда из строительной отрасли. "Наша цель – ускорить коммерциализацию новых технологий за счет создания эффективного механизма взаимодействия крупного бизнеса и стартапов в формате акселерационной программы. В рамках Build UP Open Day у всех потенциальных участников акселератора была уникальная возможность задать индустриальным партнерам и экспертам вопросы, которые позволят более качественно подготовить заявку. Конкуренция среди стартапов будет большая, уже подано более 140 заявок, а Build Up Open Day посетило более 500 человек, большинство из которых также намерены подать заявки в акселератор. Безусловно, проекты, проработанные под запрос корпораций-партнеров акселератора, имеют больше шансов на успех", - заметил он.

По мнению директора ООО "Акселератор ФРИИ" Дмитрия Калаева, в России активно развивается множество стартапов, решения которых могут быть эффективны как для российского, так и для зарубежного строительного бизнеса. "Среди основателей, которых мы увидели сегодня, я заметил много вовлеченных в свое дело профессиональных людей, чьи проекты могут расти и развиваться, особенно при наличии запроса у ключевых игроков рынка. Рассчитываю, что партнерство компаний Дон-строй", "Галс-Девелопмент", "ФОДД" и Фонда "Сколково" и наша акселерационная программа дадут ощутимый результат в виде конкретных пилотных проектов и внедрений новых решений для бизнеса", - считает он.

На этапе сбора заявок в акселерационную программу Build UP, который продлится до 15 марта 2019 года, планируется привлечь около 200 проектов. По результатам экспертной оценки перспективные разработки будут отобраны в программу, где стартапы получат возможность бесплатно поработать в акселераторе с возможностью индивидуальных консультаций с профильными экспертами с целью совершенствования предлагаемых технологий и их адаптации под задачи бизнеса. В мае 2019 года состоится очная защита проектов, в рамках которой стартапы представят свои разработки руководителям компаний. Программа Build UP завершится в сентябре 2019 года, по итогам не менее 12 проектов будут внедрены на объектах ПАО "Галс-Девелопмент", АО "Дон-строй Инвест" и ЗАО "Фодд".

Получить подробную информацию об акселераторе и подать заявку на участие можно на сайте www.buildup.sk.ru