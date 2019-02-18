Huami представляет Amazfit Verge с 13 новыми циферблатами

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Amazfit Verge - первые смарт-часы, представленные компанией Huami Technology после проведения IPO (код NYSE: HMI). Новинка оснащена 1,3-дюймовым экраном AMOLED с циферблатом в 13 обновленных вариантах дизайна, три их которых были созданы ведущей голливудской студией графической разработки. Аккумулятор Amazfit Verge обеспечивает устройству 5 дней непрерывной работы, что является отличным показателем для смарт-часов.

Площадь дисплея AMOLED размером 1,3 дюйма на 17% больше по сравнению со стандартным для подобных устройств 1,2-дюймовым экраном. А благодаря технологии AMOLED, изображение на дисплее отличается яркими и живыми красками. На экране с разрешением 360 х 360 четко отображается время, уровень заряда батареи, значки других приложений и SMS-cообщения. Все элементы дисплея сопровождаются деликатными и продуманными анимационными эффектами. Кроме того, циферблат Amazefit Verge защищен стеклом Corning с покрытием, предотвращающим появление отпечатков пальцев. Это гарантирует высокую эффективность сенсорного управления и обеспечивает часам дополнительную прочность.

Энергосбережение всегда было сильной стороной Huami Technology. Смарт-часы Amazfit Verge оснащены литий-полимерной батареей с зарядом 390 мАч. В обычном повседневном режиме, предполагающем отправку и получение 150 сообщений в день, 30 просмотров времени на экране устройства, выполнение других операций в течение 5 минут и 30 минутную пробежку раз в два дня, Amazfit Verge способны функционировать до 5 дней на одном заряде аккумулятора. Этот показатель существенно отличает новинку от других подобных гаджетов, у которых продолжительность работы от батареи измеряется в часах.

Циферблат - не только самый важный функциональный элемент смарт-часов, но и средство отражения индивидуальности пользователя. Huami разработала 13 уникальных дизайнов с различными характеристиками, а три из них были созданы с участием художников знаменитой дизайнерской фирмы Territory Studio. Специалисты этой студии сотрудничают с многими ведущими голливудскими кинокомпаниями, включая Universal Pictures, Twentieth Century Fox, Sony Pictures, Paramount и т.д. Territory Studio предоставляла экранную поддержку таким блокбастерам, как "Мстители 3: война бесконечности", "Мстители: эра Альтрона" и "Бегущий по лезвию-2049". Три дизайна циферблата, созданные художниками этой фирмы, отличаются дополнительной индивидуальностью, высокотехнологичностью и ультрасовременным стилем.

Браслет - еще одна "фишка" Amazfit Verge. Специально для него компания разработала особую технологию чистки. Стандартное покрытие браслетов наручных часов липкое, легко пачкается и выцветает. Чистка браслета - важная технология, на разработку которой Huami Technology потратила больше трех лет и более миллиона инвестиций в НИОКР. Молекулярная структура поверхностного слоя силиконового браслета изменяется под воздействием ультрафиолетового излучения. В результате, общая структура материала характеризуется повышенной стабильностью и плотностью, обеспечивая браслету мягкость, сухость, стойкость к загрязнениям и комфорт при ношении.

Повышенную точность и низкое потребление энергии Amazfit Verge гарантирует новый фотоплетизмографический (PPG) оптический сенсор. Датчик способен осуществлять бесперебойный круглосуточный мониторинг сердечного ритма. В отличие от ЭКГ, определяющей показатели сердца с использованием биоэлекетрического тока, технология PPG считывает сердечный ритм по объему крови, проходящему по сосудам в запястье, применяя для этого световой сигнал. Кровь красная и поэтому отражает красный свет, поглощая зеленый. Благодаря сочетанию зеленых светодиодов и высокочувствительных компонентов, для получения данных о сердечном ритме пользователям Amazfit необходимо всего лишь надеть часы на запястье. Подобный подход позволяет удобнее и эффективнее контролировать этот жизненно важный показатель в круглосуточном режиме. Чтобы узнать свой пульс, пользователю нужно всего лишь поднять руку и посмотреть на циферблат без необходимости ждать результатов считывания.

Являясь первым продуктом Huami Technology после первичного размещения акций, Amazfit Verge наследует все технологические преимущества своих предшественников в аспектах дизайна, функциональности, срока службы батареи, отражая неизменное стремление компании к высокому уровню мастерства и обеспечению первоклассного опыта пользовательского взаимодействия.