Родни Джеркинс стал мировым послом единства MUSIC WORLD CUP®

ЦУГ (ZUG), Швейцария, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- Сегодня в швейцарской штаб-квартире MUSIC WORLD CUP® состоялась презентация программы World Unity Ambassador Program. Мировым послом единства (World Unity Ambassador) стал четырехкратный обладатель премии «Грэмми», автор песен, музыкальный продюсер и музыкант Родни Джеркинс (Dark Child). По некоторым оценкам, Родни Джеркинс является самым успешным музыкальным продюсером всех времен и народов. В возрасте 14 лет г-н Джеркинс получил уникальную возможность стать учеником собственного кумира - Тедди Рили. Сегодня, едва переступив 40-летний рубеж, Родни имеет за плечами опыт творческого сотрудничества с Брэнди, Патти Лабелль, Джо, The Saturdays, Тони Брекстон, Ванессой Уильямс, Уиллом Смитом, Кейшей Коул, Моникой, Майклом Джексоном, Аюми Хамасаки, Шер, Джессикой Симпсон, Дженнифер Лопес, Алией, Бритни Спирс, Мэри Мэри, The Black Eyed Peas, Destiny's Child, Spice Girls, TLC, Джанет Джексон, Danity Kane, Бейонсе, Линдой Кирали, Леди Гагой, Cascada, Тэмией, Pussycat Dolls, Уитни Хьюстон, Наташей Бедингфилд, Мэри Джей Блайдж, Лайонелом Ричи, Тиффани Эванс, JYJ, Wonder Girls, Остином Брауном, Канье Уэстом, Кэти Перри, Хикару Утада, Халой аль-Тюрк, Нэлли Фуртадо, Джастином Бибером, Брайаном Макнайтом, LMFAO и многими другими известными исполнителями. В 2010-х он продюсировал композиции для Мэрайи Кэри, Леоны Льюис, JLS, Кайли Миног, Аюми Хамасаки, The Saturdays.

Участники MUSIC WORLD CUP® World Unity Ambassador Program являются истинными новаторами в своей отрасли. Это лидеры, пользующиеся уважением и почетом среди коллег, настоящие пионеры в своем стремлении приносить пользу человечеству. Глава правления и соучредитель MUSIC WORLD CUP® Фахад Альхамрани отмечает: "Для нас большая честь приветствовать столь легендарную личность, как Родни Джеркинс, в команде наших международных послов. Мировыми послами единства MUSIC WORLD CUP® становятся выдающиеся представители музыкального сообщества, внесшие заметный вклад в обогащение культурной жизни людей по всему земному шару. Родни Джеркинс, известный под псевдонимом Dark Child, служит отличным примером мировых достижений, опыта, компетенции и неземного таланта. Он воплощает в себе все качества мирового посла единства MUSIC WORLD CUP®".

MUSIC WORLD CUP® - блокчейновая социальная онлайн-платформа нового поколения, предоставляющая исполнителям возможность делиться результатами своего творчества с поклонниками, которые могут обсуждать и голосовать за любимых музыкантов. Чтобы узнать больше, посетите www.musicworldcup.com Первый финал конкурса MUSIC WORLD CUP® LIVE состоится в конце 2019 года.