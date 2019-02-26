Rakuten и Sercomm совместно представили первую в мире виртуализованную малую соту

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 26 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Rakuten, Inc. (код TSE: 4755), мировой лидер в сфере Интернет-сервисов, который в скором времени войдет в число мобильных операторов Японии, и ведущий производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования Sercomm (код TWSE: 5388) сегодня представили первую мире виртуализованную малую соту. Решение, совместно разработанное компаниями-партнерами, обеспечивает повышенное качество обслуживания абонентов, благодаря использованию первой в мире комплексной облачной технологии. Виртуализованная малая сота на базе сетевой архитектуры нового поколения является ответом на потребности сегодняшней телекоммуникационной отрасли. Разработка характеризуется простотой в установке, высокой производительностью, повышенной гибкостью и обеспечивает беспроблемный переход на сети 5G. Rakuten и Sercomm продемонстрируют свой новый продукт на Всемирном мобильном конгрессе-2019, проходящем на этой неделе в Барселоне.

Виртуализованная малая сота с разделением распределенного (DU) и командного модулей (CU) представляет собой абсолютно революционное решение для мобильных сетей нового поколения. Благодаря высокой вычислительной способности CU в сочетании с возможностями совместной обработки и шэринга радиочастот, виртуализованная малая сота может динамично устанавливаться там, где это необходимо. Решение создает по-настоящему всеобъемлющую облачную платформу, которая не только заметно повышает надежность, но и способствует функционированию гетерогенных сетей. Новый продукт поддерживает стандарт 4G LTE и может быть обновлен до 5G с помощью модернизации DU. Открытая, виртуализованная и распределенная RAN (cеть радиодоступа) обеспечивает телекоммуникационным операторам экономию денежных средств и ускоренный вывод новых сервисов на рынок без необходимости в хлопотной установке традиционных базовых станций.

Решения с поддержкой двух диапазонов Wi-Fi 2,4G/5G способны с легкостью заменить существующие точки доступа Wi-Fi, сократив тем самым финансовые и временные затраты на развертывание сети без ущерба для ее функциональности. Малая сота также поддерживает технологию PoE (Power-over-Ethernet), что делает ее идеальным вариантом для установки на потолке или стенах в жилых, коммерческих или промышленных помещениях - квартирах, жилых комплексах, офисных зданиях, торговых центрах и на заводах.

"Rakuten предоставляет сервисы в сфере электронной коммерции, финансовых технологий и цифрового контента более чем 1,2 млрд потребителей по всему миру. И сегодня мы готовы в очередной раз доказать свое стремление повышать качество жизни потребителей путем создания мобильных сетей нового поколения при поддержке таких ведущих технологических партнеров, как Sercomm, - прокомментировал Тарик Амин (Tarek Amin), главный технический директор Rakuten Mobile Network. - Мы хотим реализовать нашу концепцию создания первой в мире полностью виртуализованной, комплексной облачной мобильной сети. Sercomm является безусловным лидером в области технологий малых сот, обладающий признанными проектно-конструкторскими возможностями и обширным опытом практической реализации проектов. Вместе мы планируем предоставлять нашим клиентам надежные, рентабельные и удобные мобильные сервисы".

"Команда Sercomm прилагает все усилия к разработке инновационных решений, обеспечивающих фундамент для сетей нового поколения. Мы стремимся создавать высококачественные решения для игроков телекоммуникационного сектора, вкладывая в этот процесс значительные ресурсы НИОКР, - отметил, в свою очередь, генеральный директор Sercomm Джеймс Ван (James Wang). - Мы рады объединить силы с таким отраслевым лидером, как Rakuten, для создания мобильной сети нового поколения. Вместе мы откроем новую главу в истории телекоммуникационных сервисов".

Rakuten и Sercomm представят свою новую разработку на Всемирном мобильном конгрессе-2019, проходящем в испанской Барселоне с 25 по 28 февраля:

Стенд Rakuten: зал 4, стенд 4А10

Стенд Sercomm - 2G3, зал 2

О компании Rakuten

Компания Rakuten, Inc. (код TSE: 4755) является мировым лидером в сфере Интернет-сервисов, предоставляющих расширенные возможности частным пользователям, бизнесу и обществу в целом. Предприятие, основанное в 1997 году в Токио в качестве торговой онлайн-площадки, за годы существования заметно расширило сферу своей деятельности, охватив отрасли электронной коммерции, финансовых технологий, цифрового контента и коммуникаций. На сегодняшний день Rakuten обслуживает 1,2 млрд клиентов по всему земному шару. Rakuten Group располагает штатом из более чем 17 000 сотрудников и осуществляет свою деятельность в 30 странах и регионах мира. Для получения дополнительной информации посетите: https://global.rakuten.com/corp/.

О компании Sercomm Corporation

Sercomm Corporation (код TWSE: 5388) является ведущим мировым производителем телекоммуникационного и широкополосного терминального оборудования. Основанная в 1992 году компания специализируется на разработке встраиваемых решений, позволяющих сделать сетевые коммуникации простыми и доступными. Располагая полным спектром проектно-конструкторских возможностей на базе своего сверхсовременного производства, Sercomm предоставляет комплексный ассортимент широкополосных телекоммуникационных аппаратных решений, включая бытовые/корпоративные шлюзы, малые соты, а также продукты для Интернета вещей, являясь на сегодняшний день лидером отрасли. География деятельности компании со штаб-квартирой в тайваньском Тайбэе охватывает рынки Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанского региона. В число её клиентов входят ведущие мировые провайдеры, телекоммуникационные ОЕМ-подрядчики и системные интеграторы. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sercomm.com.