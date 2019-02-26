ZTE, Wind Tre и Open Fiber осуществили первый видео-звонок по сети 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 26 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сообщила об успешном осуществлении видео-звонка с помощью смартфона 5G в сотрудничестве с Wind Tre и Open Fiber. Демонстрация, проведенная в соответствии с требованиями стандарта 3GPP R15, стала наглядным подтверждением лидерского статуса ZTE как международного провайдера технологических решений для корпоративных телекоммуникационных систем и пользователей мобильного Интернета.

В ходе видео-звонка, осуществленного на базе экспериментальной сети 5G в итальянском городе Л'Акуила, использовались комплексные решения от ZTE, включая RAN, опорную сеть, сеть оператора связи и абонентский терминал. Сеанс видеосвязи был успешно проведен с использованием двух смартфонов ZTE 5G, один из которых находился в Барселоне, где в эти дни проходит Всемирный мобильный конгресс, а другой - в Л'Акуиле, где расположен принадлежащий ZTE Центр исследований и инноваций 5G. Прямая трансляция видеоконтента происходила на стенде ZTE на WMC.

Являясь стратегическими партнерами, компании ZTE, Wind Tre и Open Fiber участвуют в эксперименте 5G, проводимом Министерством экономического развития Италии совместно с Университетом Л'Акуилы с 2018 по 2020 гг. За период, прошедший с момента запуска программы, компании-партнеры совместными усилиями создали первую в Европе докоммерческую сеть 5G. В ходе Конгресса пользователей беспроводных систем ZTE и Саммита 5G, состоявшихся 15 ноября 2018 года в той же Л'Акуиле, китайский разработчик совместно с коллегами организовал демонстрацию возможностей 5G в управлении высокоточными БПЛ и прямой трансляции панорамного VR-контента.

Используя свой комплексный технологический потенциал, компания ZTE стремится содействовать операторам эпохи 5G создавать интеллектуальные высококачественные сети. На сегодняшний день, ZTE имеет опыт сотрудничества в вопросах 5G c 30 ведущими операторами мира. Компания уже представила полный комплекс коммерческих продуктов, способных удовлетворить потребности первой волны развертывания сетей нового поколения.

В будущем, ZTE продолжит совместно с партнерами продвигать тестирование 5G и ускорять коммерческое внедрение инновационных сетевых технологий в мировом масштабе в стремлении предоставлять доступ к обширным возможностям 5G пользователям по всему земному шару.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru., www.zte.com.cn.