Высокие стандарты качества продемонстрировали на заводе LG Electronics в Подмосковье

LG Electronics, один из мировых лидеров в области потребительской электроники, пригласил российских журналистов и известных деятелей из мира телевидения, спорта и искусства на российский завод компании, расположенный в Рузском районе Московской области. Главной целью поездки было знакомство с новыми холодильниками LG DoorCooling+ и OLED телевизорами LG, особенностями их производства. Участники поездки убедились, что качество устройств соответствует высоким мировым стандартам.

С момента основания в 1958 году LG возглавила научно-технический прогресс Южной Кореи, став первой компанией, создавшей радиоприемник, холодильник, телевизор и кондиционер. Отвечая потребностям рынков разных стран, где расположены филиалы LG, уже 61 год компания стремится привнести на них самые продвинутые технологии, в том числе за счет локализации производства. Российский завод LG Electronics в Рузском районе Московской области, является одним из самых крупных в Европе с общей численностью сотрудников 1 450 человек. Строительство предприятия началось в апреле 2005 года, а уже всего через год в сентябре 2006 года комплекс начал успешно функционировать. На территории общей площадью 47 га действуют корпуса, в которых производятся передовые OLED и ЖК телевизоры, холодильники и стиральные машины от доступных до премиальных моделей. Российское производство LG вносит существенный вклад в развитие экономики страны. Аккумулированные инвестиции в развитие производства с момента открытия завода в 2006 году до конца 2019 года составят $493 млн. Все эти годы завод LG демонстрирует стабильный рост высокотехнологичных мощностей, от года к году увеличивая объемы выпускаемой продукции компании, следуя возрастающему спросу потребителей на нее. Например, количество телевизоров, выпущенных заводом, скоро достигнет 25 млн экземпляров. А к настоящему времени линии производства стиральных машин и холодильников уже перешагнули миллионную отметку, достигнув к концу 2018 года результата в 5,764 млн холодильников и 10, 66 млн стиральных машин. На заводе используются передовые технологии, в том числе за счет стратегии компании на увеличение локализации комплектующих, что позволяет оптимизировать стоимость выпускаемой продукции при сохранении ее высокого качества в соответствии с международными стандартами. До конца 2019 года производство достигнет локализации материалов 21% в холодильниках, 38% в холодильниках и 59% в стиральных машинах.

Так на территории предприятия, помимо сборочных цехов LG Electronics, располагаются производства компаний-партнеров, которые осуществляют изготовление разнообразных деталей для основного сборочного производства: от высокотехнологичных печатных плат для телевизоров до литья корпусов техники, производства упаковки для нее и так далее.

LG уделяет особое внимание качеству бытовой техники, производимой на заводе. Поэтому система ее проверки многоступенчатая: входной контроль (проверка комплектующих); линейный контроль (проверка отдельных узлов, агрегатов и внешнего вида техники в процессе сборки); выходной контроль (проверка готовой техники)

Экскурсия

В ходе экскурсии по производственным линиям гости LG ознакомились с передовой продукцией LG: OLED телевизорами и холодильниками с прорывной технологией DoorCooling+. Помимо журналистов в путешествии на завод LG приняли участие деятели культуры и другие известные личности, среди которых — соучредитель благотворительного Зеленого марафона «Бегущие сердца» Полина Киценко, художественный руководитель Большого московского государственного цирка Аскольд Запашный, продюсер Илья Бачурин, режиссёр Егор Кончаловский, основатель агентства PR-trend Екатерина Одинцова, ведущие Юлия Барановская, Татьяна Веденеева, Татьяна Геворкян, Маргарита Митрофанова, Светлана Королева, Ольга Орлова, певица Анжелика Агурбаш, актрисы Ольга Кабо, Илана Юрьева и Анастасия Денисова, призер Олимпийских игр по фигурному катанию и общественный деятель Ирина Слуцкая, Премьер Большого театра Анна Тихомирова, дизайнер Алиса Толкачева, дизайнеры интерьеров Диана Балашова и Алена Санаева, известный фотограф Дмитрий Каманин.

Новые технологии

Благодаря новой технологии LG DoorCooling+ хо­лодный воздух подается из верхней части холо­дильника равномерно и на 32% быстрее охлаждая внутри, в том числе полки на двери, а значит дольше сохраняя качество любых продуктов и блюд. Мясо, рыба и овощи долго остают­ся свежими при соблюдении под­ходящих температурных режимов хранения: с помощью простого регулятора FRESHConverter™ можно выбрать нужную темпера­туру – от минус 2 градусов до плюс 3 градусов. Также на качество хранящихся овощей и фруктов влияет влажность – в холодильниках LG, ее оптималь­ный уровень обеспечивает зона свежести Fresh Balancer™. Нулевой зазор двери холодильника LG DoorCooling+ позволяет размещать его вплотную к стене и открывать дверцу на 90 градусов, свободно выдвигая ящики. Гости в деталях изучили процесс производства новой линейки холодильников, от вакуумного формования внешнего металлического и внутреннего пластикового корпуса до прикрепления всех внутренних деталей. Особое внимание было уделено многоступенчатой системе проверки качества. В ходе краш-теста, имитирующего все возможные нагрузки при транспортировке холодильника, была продемонстрирована прочность новой модели LG DoorCooling+. Специальный тест на проверку петель, когда проводятся 100 тыс. циклов открытия/закрытия двери холодильного отделения и 20 тыс. циклов для двери морозильного отделения, наглядно демонстрирует надежность использования модели потребителями после покупки. Полки из закаленного стекла проверяются на прочность с помощью тяжелого металлического шара, падение которого с определенной высоты имитирует падение тяжелого предмета.

LG, являясь лидером по продажам OLED телевизоров, производит их широкий модельный ряд на своем российском заводе. Технология OLED от LG – это более 8 млн самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость, создавая идеальную глубину черного для телевизоров LG OLED TV. Эта технология раскрывает полную палитру цветов и проявляет скрытые детали, позволяя смотреть изображение в ярких красках. В телевизорах серий E8 и C8, производимых на российском заводе LG, встроен интеллектуальный процессор Alpha9. Он оптимизирован для использования в OLED телевизорах LG, и отличается улучшенными до 50% характеристиками. Процессор выполняет 4 ступени шумоподавления, что в два раза больше, чем у традиционных систем, применяющихся в телевизорах. Новый алгоритм позволяет значительно снизить зернистость и обеспечить плавный переход по градиенту. Также удалось существенно улучшить глубину и чёткость прорисовки главных элементов за счёт объектного анализа. Процессор анализирует всю сцену, отделяет главные элементы и их границы от фона, далее происходит раздельная обработка каждого объекта в кадре. Поэтому изображение на экране выглядит естественным.

Технология распознавания речи, которой оснащен LG OLED TV с AI ThinQ, облегчает доступ к контенту и сервисам — теперь искать их стало намного проще. Телевизор слушает ваш запрос и дает ответ по смыслу фразы, а не дословно. Среди возможностей интеллектуального процессора Alpha9: установка точного времени выключения телевизора (таймер), поиск информации о погоде и необходимого контента. Функции распознавания голоса AI ThinQ упрощают базовое управление телевизором и поиск, а также позволяют использовать прямые команды, понятные обычному человеку.

Также представители компании LG познакомили гостей с процессом изготовления и сборки флагманских телевизоров с технологией OLED, который во многом роботизирован. Проверка качества готовой продукции начинается с конвейерной линии, где на специальном участке производится настройка и проверка изображения. Затем в специальном помещении все произведенные OLED телевизоры непрерывно работают в течении 48 часов. В дополнительной звуковой комнате осуществляется проверка устройств на предмет возможного возникновения шумов при их работе.

Телевизоры, произведенные в Рузе, продаются во всех регионах России, а также ближнем зарубежье. В процессе транспортировки, например, в северные, южные и другие регионы, машина может проезжать разные климатические зоны. Поэтому на заводе создана специальная камера, в котором моделируются различные условия температуры и влажности, проверяющие надежность продукции. Специальный краш-тест имитирует нагрузки, возникающие при транспортировке от сильной вибрации до падения. Многие дома сталкиваются с ситуацией, когда ребенок может повиснуть на телевизоре, закрепленном на кронштейне к стене, и спровоцировать его повреждение. Для предупреждения подобного, на заводе LG проводится дополнительная проверка надёжности прикрепления телевизора к кронштейнам по стандарту VESA. Это все гарантирует удобство и безопасность эксплуатации.

Экологические стандарты

Высокотехнологичный процесс на предприятии в Подмосковье налажен в полном соответствии с международными экологическими стандартами производства. К примеру, компания инвестировала около $10 млн в регенеративно-термический окислитель (РТО) для очищения воздуха от летучих органических соединений, эффективность которого превышает 95%. Для повышения энергоэффективности в офисных и производственных зданиях завода установлены современные светодиодные и плазменные светильники. Для уменьшения объемов отходов пенопласта в 10–12 раз используется шнековый компактор RUNI SK 370.

Завод активно участвует в мероприятиях, посвященных экономии электроэнергии, снижению использования одноразовой посуды, сокращению расхода бумаги, утилизации израсходованных картриджей и батареек. Предприятие также оказывает помощь в тушении лесных пожаров и работах по благоустройству в Рузском районе.

На территории завода обустраиваются временные пункты сдачи крови, так как в 2009 году компания LG Electronics первой среди российского бизнес-сообщества стала партнером государственной Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России. В корпоративных донорских акциях регулярно принимают участие сотни сотрудников завода.

Большое внимание LG уделяет поддержке населения Рузского района, где расположен завод компании. LG помогает нуждающимся семьям, пенсионерам, детям-сиротам и ветеранам войны. В России волонтерская программа LG включает в себя уход за памятными мемориалами солдатам, погибшим во время Великой Отечественной Войны. На предприятии устраиваются стажировки для перспективных студентов технических вузов и экскурсии для детей.

О компании LG Electronics

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) является мировым лидером и технологическим инноватором в области потребительской электроники, мобильных коммуникаций и бытовой техники. В компании по всему миру работает 77 тыс. человек в 125 филиалах. Компания LG состоит из пяти бизнес-подразделений: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Components и B2B, общий объем мировых продаж которых в 2017 году составил $55,4 млрд (61,4 трлн. южнокорейских вон). LG Electronics является одним из ведущих в мире производителей плоскопанельных телевизоров, смартфонов, кондиционеров воздуха, стиральных машин и холодильников. Дополнительная информация www.LGnewsroom.com.