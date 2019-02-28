ZTE представляет на MWC-2019 флагманский смартфон с поддержкой 5G

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), Испания, 28 февраля 2019 г. /PRNewswire/— Компания ZTE, ведущий мировой поставщик телекоммуникационного оборудования и сетевых решений и один из самых быстрорастущих производителей смартфонов в мире, представляет смартфон с поддержкой технологии 5G — ZTE Axon 10 Pro 5G. Новый флагман создан в сотрудничестве с ведущими мировыми операторами, включая China Unicom, Elisa, Hutchison Drei Austria. Ожидается, что ZTE Axon 10 Pro 5G появится в Европе и Китае в первой половине 2019 года.

Смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G, разработанный на базе новейшей мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ 855 с высокопроизводительным 5G-модемом X50 на базе ИИ с поддержкой sub 6 ГГц, способен обеспечить отличную мощность в современных играх и качественное воспроизведение потокового видео.

"Мобильные устройства — важная часть всесторонних разработок компании ZTE в сфере 5G. Наряду с работой над коммерческим запуском первой в мире сети 5G ZTE выпускает флагманский 5G-смартфон, который идеально сочетает основные технологии 5G c пользовательским опытом, — отметил Сю Фэн (Xu Feng), генеральный директор ZTE Mobile Devices. — ZTE Mobile Devices придерживается стратегии постоянных инноваций для потребителей, чтобы предоставлять людям ценные интеллектуальные возможности использования 5G в самых различных ситуациях, создавая экосистему из 5G-гаджетов и устройств интернета вещей".

Поддержка технологий 5G как путь к максимальной скорости

В процессе разработки флагманского 5G-смартфона инженеры ZTE успешно решили целый ряд технических вопросов, связанных с этой технологией, включая электромагнитную совместимость, конструкцию антенны, энергопотребление и рассеивание тепла. К примеру, ZTE использовала модель стандартного общего энергопотребления и температуры поверхности устройства, чтобы улучшить теплоотвод конструкции при помощи технологии жидкостного охлаждения и композитных материалов с фазовым переходом.

В новом премиальном смартфоне из флагманской линейки ZTE Axon используется антенна собственной разработки, которая полноценно поддерживает сети 2G/3G/4G/5G и повышает общую производительность системы за счет снижения уровня помех. Помимо этого, в ZTE Axon 10 Pro 5G установлена новейшая дифракционная антенна и применяется специальное решение, которое позволяет автоматически идентифицировать сценарии использования смартфона, обеспечивая максимальное качество радиосигнала. Также ZTE применила технологию Smart SAR, чтобы снизить уровень электромагнитного излучения и минимизировать ущерб от использования смартфона.

Наконец, благодаря многослойной и точнейшей компоновке деталей, а также использованию множества малогабаритных компонентов флагманский 5G-смартфон ZTE выгодно отличается от смартфонов поколения 4G по своим размерам и толщине.

Производительность с использованием технологий ИИ и технологий 5 G

Чтобы потребители смогли наслаждаться высокой скоростью интеллектуального пользовательского опыта при работе со смартфоном даже в режиме многозадачности, разработанное ZTE новое поколение производительности позволяет автоматически изменять настройки центрального и графического процессоров, а также ОЗУ и памяти устройства при помощи специальных алгоритмов ИИ. При этом мощная мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 855 со встроенным 5G-модемом X50 обеспечивают отличную скорость, высокую пропускную способность и минимальную задержку при работе в сетях 5G. Кроме того, ZTE Axon 10 Pro 5G применяет ИИ для улучшения самых разных функций устройства, включая работу тройной камеры, захват движения, распознавание элементов сцены, настройку освещения в портретном режиме, адаптивную настройку на основе характерных сценариев использования смартфона и другие возможности.

В данный момент ZTE проводит тесты мобильных устройств с поддержкой 5G и сотрудничает с крупнейшими операторами из 8 стран мира. ZTE Mobile Devices продолжит стремиться к ускорению коммерциализации 5G-смартфонов совместно с партнерами компании на глобальном уровне.

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Дополнительная информация о смартфонах ZTE на русском языке: https://myzte.ru.

Технические характеристики (ZTE Axon 10 Pro 5 G )

Процессор

Qualcomm Snapdragon 855,8 ядер (1х2.8 ГГц + 3х2.4ГГц + 4х1.8ГГц) + X50 (5G модем)

Операционная система

Android 9 (Pie)

Дисплей

6.47 дюйма, AMOLED, FHD+, 2340x1080, 19.5:9, 3D закаленное переднее и заднее стекло, RGB сенсор, Axon Vision

Камера

Тройная основная камера 48Mп, f/1.8, LED вспышка, + 20Mп, f/2.2, угол 125°+ 8Мп телеобъектив, f/2.4

Фронтальная 20Mп, f/2.0

Аккумулятор

4000 мАч, QC 4+

Разъемы

USB Type-C 3.1, 1 nanoSim + micro SD (до 2ТБ)

Габариты и вес

159.2 х 73.4 х 7.9 мм, 187 грамм

Память

6Гб + 128Гб

Дополнительные возможности

GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5ГГц) с 2x2 MIMO

Акселерометр, Датчик приближения, Датчик RGB, Компас, Гироскоп, Датчик Холла, сканер отпечатка пальца в дисплее, Face ID, стерео динамики, HiFi аудио, поддержка DTS Ultra

Цвета

Синий

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.