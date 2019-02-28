Minelab возвращается на Detectival 2019 в качестве генерального спонсора

КОРК (CORK), Ирландия, 28 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Minelab, мировой лидер в технологиях металлодетекции, станет генеральным спонсором соревнований Detectival 2019, которые пройдут 13-16 сентября в Оксфордшире (Великобритания). Detectival - ежегодное мероприятие, объединяющее профессионалов отрасли металлодетекции. В рамках соревнования команды экспертов осуществляют поиск металлических предметов на участке в 1000 акров, 600 из которых ранее никогда не исследовались. В этом году компания Minelab примет участие в Detectival уже в третий раз и во второй раз окажет мероприятию поддержку в качестве генерального спонсора.

"Minelab рада вернутся на Detectival в 2019 в качестве генерального спонсора. Наше участие в двух предыдущих сериях соревнования предоставило нам отличную возможность встретится как с новыми клиентами, так и с давними пользователями продукции Minelab из всех уголков Европы, - отмечает Бэн Харви (Ben Harvey), вице-президент и генеральный менеджер компании в Америке, Европе и России. - Вся команда Minelab без устали работает над созданием лучших продуктов и сервисов, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать свои достижения в этом году".

На сегодняшний день, Detectival уже превратилось из слета британских кладоискателей в мероприятие, собирающее производителей, торговые компании и специалистов отрасли из всех уголков земного шара. В программу мероприятия входят также различные развлекательные представления и обширный фуд-корт. Соревнования проходят на большом по площади участке земли. Больше информации о Detectival 2019 см. на сайте Detectival.com.

О КОМПАНИИ MINELAB:

Minelab - авторитетная австралийская компания, успешно освоившая мировой рынок и достигшая лидерских позиций в сфере своей специализации. Предприятие со штаб-квартирой в Мосон-Лейкс в Южной Австралии располагает региональными представительствами в ирландском Корке, Дубае, ОАЭ, Чикаго и бразильском Итажаи. Компания специализируется на разработке современных электронных технологий. С момента своего основания в 1985 году Minelab является мировым лидером в создании технологий металлодетекции для золото- и кладоискателей, а также для разминирования территорий боевых действий. Благодаря неизменной приверженности исследованиям и инновациям, сегодня Minelab - ведущий мировой производитель портативных металлодетекторов. За последние 30 лет компания представила на рынке больше инновационных и практичных технологий, чем любой из ее конкурентов, что позволило предприятию вывести отрасль металлодетекции на принципиально новый уровень развития. Minelab является дочерним предприятием Codan Limited. Чтобы узнать больше о Minelab, посетите minelab.com.

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