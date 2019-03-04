Турецкие ювелиры планируют в 2019 году побить рекорды экспортных продаж

СТАМБУЛ, March 4, 2019/PRNewswire/ -- Турецкая ювелирная отрасль, история которой насчитывает 7 000 лет, продолжает наращивать объемы экспорта. На сегодняшний день отрасль представляют 35 000 розничных брендов, 6 000 производителей и 1 000 сервисных фирм. Турция - один из ведущих ювелирных рынков, а по объемам золотого запаса государство занимает 11-е место в мире. В 2017 году Турция вошла в десятку крупнейших мировых экспортеров ювелирной продукции, достигнув оборота в 4,1 млрд долл. США или 4,5% от общемировых объемов экспорта драгоценных изделий.

Новый рекорд был поставлен в 2018 году, когда общие объемы экспорта составили 4,54 млрд долл. США, т.е. на 35% больше, чем годом ранее. Воодушевленная подобными темпами роста, турецкая ювелирная отрасль поставила перед собой амбициозную задачу: к 2023 году достичь показателя экспорта на уровне 12 млрд долл. США, 76 млн из которых должны прийтись на долю российских покупателей.

30 000 экспертов-ювелиров из 120 стран мира

Чтобы реализовать эту цель, Ассоциация ювелиров-экспортеров (Jewelry Exports Association) дважды в год проводит Стамбульскую ювелирную выставку (Istanbul Jewelry Show) с участием ведущих мировых брендов отрасли.

В 48-й сессии Istanbul Jewelry Show 21-24 марта на территории CNR Expo будут участвовать 1 250 брендов и свыше 30 000 бизнесменов из 120 стран мира. В этом году организаторы выставки готовятся принять делегацию Международного комитета покупателей, в состав которой войдут 1 500 представителей целевых рынков.

Мастерство и наследие

Знаете ли вы, что ювелирное дело "от-кутюр" уходит корнями в давнюю эпоху Османской империи? Покупатели и мастера из всех уголков земного шара на протяжении многих столетий приезжали на Большой базар. Турецкая ювелирная отрасль активно развивалась и влияла на стиль, манеру и модные тенденции. На сегодняшний день, многочисленные дизайнерские бренды турецких ювелиров, включая Roberto Bravo, Kismet by Milka, Sevan Bicakci, Gurhan, Tohum и т.д., успешно продаются в известных универмагах по всему миру - от Saks Fifth Avenue до Selfridges.

"Благодаря актуальному дизайну и высокому качеству, турецкие ювелирные изделия приобретают растущую популярность на международном рынке. Необычные дизайнерские решения и частные турецкие бренды эффектно выделяются на фоне конкурентов, а Стамбул становится новой ювелирной столицей с растущим числом В2В-клиентов. В марте и октябре каждого года выставка Istanbul Jewelry Show собирает вместе покупателей, законодателей тенденций и влиятельных представителей отрасли из всех уголков планеты",- заявил глава Стамбульской ассоциации ювелиров-экспортеров и президент турецкого бренда Roberto Bravo Мустафа Камар (Mustafa Kamar), добавив: "В 2019 году мы планируем нарастить объемы экспорта в Россию и сделать Istanbul Jewelry Show 3-й крупнейшей ювелирной выставкой в мире".