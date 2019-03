Precision for Medicine приобретает передовое предприятие в сфере ИИ-технологий

БЕТЕСДА (BETHESDA), Мэриленд, 6 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Precision for Medicine, входящая в состав Precision Medicine Group, сегодня сообщила о приобретении фирмы SimplicityBio и включении технологий искусственного интеллекта в платформу информатики и интеграции мультиомных данных QuartzBio™. В результате интеграции модуля искусственного интеллекта в QuartzBio клиенты Precision получают самое функциональное и продуманное комплексное решение для проблемы обработки "больших данных", генерируемых в процессе разработки фармацевтических препаратов на базе биомаркеров, что, в свою очередь, позволяет им извлечь максимальную практическую ценность из биомаркерных данных, аккумулируемых в ходе клинических исследований.

Биомаркеры приобретают все большее значение для точной медицины и играют центральную роль в прогнозировании и интерпретации клинических результатов при различных протоколах лечения и в разных популяциях. Однако, быстрое распространение биомаркерных данных создает заметные трудности для исследовательских команд в аспекте компиляции и интеграции массивов из десятков миллионов единиц данных, получаемых от многочисленных лабораторий и охватывающих широкий спектр анализов. Платформа QuartzBio заметно ускоряет процесс гармонизации и организации этих сложных потоков информации в практичные интегрированные наборы омных и клинических данных.

Разработанная с участием швейцарского университета HEIG-VD и прошедшая предварительные промышленные испытания технология ИИ от SimplicityBio основана на уникальном мультиомном машинонезависимом подходе к открытию новых комбинаций биомаркеров с использованием различных потоков данных. Запатентованные SimplicityBio ИИ-алгоритмы широко применяются при разработке сложных мультиомных сигнатур и не раз становились объектами опубликованных научных исследований в сфере использования искусственного интеллекта для оценки биомаркеров, обеспечив SimplicityBio статус безусловного лидера в области инновационных медицинских технологий на базе ИИ. Компания также является одним из основателей и текущим членом правления Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare (AAIH) - международной организации, деятельность которой направлена на продвижение использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

Благодаря комбинации QuartzBio и алгоритмов SimplicityBio отраслевое сообщество впервые получит доступ к комплексным мультиомным (например, геномным, транскриптомным, протеомным и т.д.) данным в режиме реального времени, обеспечивающим фундамент для информированного принятия решений в ходе клинических исследований. Платформа ИИ-аналитики от SimplicityBio позволит клиентам без проблем анализировать полученные с помощью искусственного интеллекта сигнатуры в рамках интегрированных наборов данных и изучать результаты интуитивным, интерпретируемым, интерактивным и защищенным способом. Эти актуальные и применимые на практике данные обеспечат комплексное понимание механизмов заболеваний, обнаружение мишеней лекарственного препарата, расширенную идентификацию биомаркеров, стратификацию пациентов и перепозиционирование препаратов. Конечным результатом станет создание более эффективных протоколов лечения.

Комментируя важность применения технологий искусственного интеллекта для расширенной информатики биомаркеров, президент Precision for Medicine Чед Кларк (Chad Clark) отмечает: "Мы рады включить ИИ-алгоритмы SimplicityBio в нашу платформу трансляционного анализа данных QuartzBio. Интеграция наших передовых возможностей в сфере обработки и гармонизации мультиомной информации с проверенными инструментами ИИ-аналитики - поистине уникальный прецедент для нашего рынка, позволяющий нам предложить клиентам из биомарфацевтической отрасли абсолютно беспрецедентное решение".

Генеральный директор и соучредитель SimplicityBio Мэтьью Холл (Matthew Hall) добавляет: "Основанные на искусственном интеллекте алгоритмы эффективны только при наличии данных, которые мы можем к ним применить. Объединяя свои усилия с Precision for Medicine и интегрируя нашу технологию в QuartzBio, мы совершаем гигантский прыжок вперед для наших клиентов и для отрасли в целом, особенно принимая во внимание активный рост объемов и повышение сложности мультиомных данных".

О компании Precision for Medicine

Precision for Medicine - первый специалист по клиническим разработкам на базе биомаркеров, оказывающий поддержку медико-биологическим компаниям в использовании биомаркеров, необходимых для точного и эффективного таргетирования пациентов. Предприятие применяет инновационные биомаркерные подходы к клиническим исследованиям, используя для этого все возможности новейших научно-технических разработок. Платформа интеграции и информатики мультиомных данных QuartzBio от Precision for Medicine обеспечивает медико-биологическим компаниям возможность выявлять скрытые подгруппы пациентов, для которых тот или иной терапевтический метод окажется наиболее эффективным. Подобный подход создает фундамент для по-настоящему персонализированной медицины. Precision for Medicine входит в состав Precision Medicine Group. В штате компании работают свыше 1 800 сотрудников. Представительства предприятия открыты в 30 городах США, Канады и Европы. Для получения дополнительной информации о QuartzBio посетите веб-сайт quartz.bio.

О компании SimplicityBio

Платформа SimplicityBio основывается на запатентованной технологии машинного обучения, позволяющей анализировать потоки биологических, клинических и цифровых данных для извлечения из них важной информации, способной обеспечивать углубленное понимание механизмов заболевания, обнаружение мишеней лекарственных препаратов, идентификацию биомаркеров, стратификацию пациентов и перепозиционирование препаратов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт simplicitybio.com.