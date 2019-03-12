Seraphim строит современный завод по производству полуэлементных солнечных модулей

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 12 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Jiangsu Seraphim Solar System Co. (Seraphim) сообщила о начале строительства нового завода в северокитайской провинции Шаньси. Новое предприятие будет специализироваться на производстве высокоэффективных полуэлементных модулей.

По заявлению представителей ведущего мирового производителя фотоэлектрической техники, компании Seraphim, завод, строительство которого ведется совместно с Shanxi Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., будет оснащен передовым оборудованием для выпуска сверхэффективных модулей в объеме 1 ГВт/год. В ассортименте предприятия будут представлены одно- и двухсторонние полуэлементные модули с двойным стеклянным покрытием.

Завод начнет свою работу в начале мая 2019 года.

По утверждению представителей Seraphim, двусторонние модули с двойным слоем стекла в сочетании с современными двусторонними фотоэлектрическими элементами генерируют на 25 процентов больше экологически чистого электричества по сравнению со стандартными продуктами. По прогнозам отрасли, благодаря относительно низкой усредненной стоимости генерирования солнечной энергии (LCOE), эта технология в скором времени станет доминирующей на фотоэлектрическом рынке, и компания Seraphim принимает активные меры для удовлетворения быстро растущего спроса на подобные продукты.

"Высоко автоматизированные производственные базы Seraphim и Lu'An оснащаются новейшими системами контроля качества, представляющими собой результат собственных разработок наших компаний. Эти системы позволяют нам сокращать себестоимость производства и административных расходов почти на 50 процентов. Наша основная цель - сделать бренд Seraphim синонимом рентабельных, надежных продуктов для всех наших конечных пользователей", - отметил президент компании Поларис Ли (Polaris Li).

"Партнерство Seraphim является показательным примером сотрудничества между государственным и частным предприятиями, устанавливающим связь между нисходящими и восходящими сегментами цепочки поставок", - прокомментировал, в свою очередь, глава правления Lu'An Photovoltaics Technology Co., Ltd. Дэн Мин (Deng Ming), добавив, что, по его прогнозам, это сотрудничество поможет повысить эффективность продуктов, станет стимулом для роста продаж и конкурентоспособности обоих партнеров.

С момента своего основания в 2011 году компания Seraphim специализируется на исследованиях, разработке, производстве и реализации инновационных фотоэлектрических продуктов. На сегодняшний день 6 ГВт продукции Seraphim уже успешно функционируют в 40 странах мира.

Lu'An Photovoltaics Technology Co. Ltd., дочернее предприятие государственного предприятия Lu'an Group, располагает потенциалом для производства и интеграции фотоэлектрических систем мощностью 4,3 ГВт.

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