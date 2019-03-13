Опера-инсталляция "Некийя" Дмитрия Курляндского стартует 16 марта в Центре Вознесенского

Первая в России опера-инсталляция (0+) известного композитора Дмитрия Курляндского стартует в недавно открывшемся Центре Вознесенского на Большой Ордынке. Дмитрий Курляндский - один из самых востребованных современных композиторов, участник Венецианской биеннале, лауреат Премии "Парабола" Независимого благотворительного фонда им. Андрея Вознесенского.

В основе "Некийи" Курляндского лежит гомеровский сюжет – спуск Одиссея в Аид, где он встречает четырех мифологических героинь: умерших Алкесту, Иокасту, Кассандру и Эвридику. Монологи героинь для оперы написаны современным греческим поэтом Димитрисом Яламасом, который не в первый раз сотрудничает с Курляндским. Их предыдущий опыт работы над оперой "Носферату" в постановке Теодороса Терзопулоса принес им номинацию на национальную театральную премию "Золотая маска".

"Некийя" - необычная опера. Реализованная в формате звуковой и видеоинсталляции, опера транслируется в режиме нон-стоп в одном из залов Центра Вознесенского. Необычная звуковая среда проекта оказывает завораживающее действие: войдя в затемненный зал, зритель оказывается окружен шорохами, шепотом, обрывками монологов и вздохами четырех героинь, голоса которых то переплетаются вместе, то выступают соло.

Эту "потустороннюю" партитуру дополняет видеоряд: на шести идущих по кругу экранах синхронно с ритмом монологов возникают и исчезают переливающиеся цветовые абстракции. За эту часть проекта отвечает итало-российский художник Елена Немкова. Созданные ею необычные образы напоминают фосфены – вспышки и светящиеся изображения, которые возникают перед глазами при плотно закрытых веках. Этот специально придуманный для проекта видеоарт, словно бы увиденный закрытыми глазами, Немкова называет "поэмами сетчатки".

Критика уже успела отметить "экзистенциальный минимализм" и "четверное пианиссимо" партитуры Курляндского, а известный музыкальный критик Дмитрий Ренанский считает, что в "Некийи" композитор вместе со своими соавторами "последовательно переворачивает привычные представления о жанре, вплотную приближая его к новым художественным рубежам". "Балансирующая между слышимым и неслышимым, между шепотом и спазмом, "Некийя" рождается из бесконечного множества повторений четырех поэтических монологов Димитриса Яламаса — то исчезающих, то возвращающихся в полустертом, едва-едва артикулируемом виде. Кажется, если и можно наладить коммуникацию с обитателями Аида, то происходить она будет именно так", - отмечает Ренанский.

По своему формату "Некийя" также примечательна тем, что существует одновременно офлайн и онлайн. Параллельно с возможностью побывать "внутри оперы" в Центре Вознесенского "Некийю" можно услышать и на основных музыкальных платформах - iTunes, Google play, YouTube и Яндекс Музыке, а также на сайте лейбла Fancymusic. По замыслу композитора, в онлайн-версии оперы монологи четырех героинь можно микшировать самостоятельно, добиваясь нового и непредсказуемого звучания.

Опера-инсталляция в Центре Вознесенского будет открыта с 16 марта по 12 мая по средам, субботам и воскресеньям с 12:00 до 20:00.

Центр Вознесенского – динамичное культурное пространство, рассказывающее о 1960-х современным мультимедийным языком. Посвященный одному из главных поэтов Оттепели, Центр связывает шестидесятые и сегодняшний день, объединяет современных художников и знаковые имена российской культуры, литературу XX века и актуальные тексты, редкие архивные материалы и интерактивные выставки-инсталляции. "Некийя" - важный концептуальный проект в программе Центра, открывшего свои двери осенью прошлого года.