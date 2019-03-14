MCM Worldwide открывает международный флагманский бутик на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛС (BEVERLY HILLS), Калифорния, 14 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Люксовый бренд cумок и аксессуаров из кожи MCM Worldwide сегодня сообщил об открытии первого международного фирменного магазина в Лос-Анджелесе. Торжественная церемония открытия нового магазина площадью 4 427 кв.футов (411 кв. м) состоится 14 марта в самом "сердце" Родео-Драйв в Беверли-Хиллз.

Фасад двухэтажного бутика из полированного стекла создан дизайнером Кеннетом Парком и напоминает об отделке изделий МСМ сверкающими заклепками и камнями, озаряя знаменитую улицу ярким сиянием и одновременно наследуя фирменный стиль Angelino. Этот эффектный элемент дизайна подчеркивают медные фацеты в верхней части фасада, служащие своеобразной отсылкой к классическому логотипу МСМ. По обеим сторонам фасада расположены большие светодиодные дисплеи с динамично изменяющимся изображением.

"Международный флагманский магазин MCM в Беверли-Хиллз представляет роскошный немецкий стиль бренда, инновационный дизайн, продуманную архитектуру и сверхсовременные технологии в одном из самых популярных в мире мест для шопинга - на Родео-Драйв, - прокомментировал президент американского подразделения МСМ Патрик Валео (Patrick Valeo). - Мы очень рады этому новому шагу на нашем активном пути к освоению американского рынка. Флагманский бутик на Родео-Драйв - наш пятый филиал в одной только Калифорнии".

Новый магазин оснащен новейшими технологиями, включая интерактивную фотобудку от Hypno. Давая новое значение понятию "идеальный момент для Instagram", бренд разместил в фотораме огромного медведя MCM Visetos, предоставив клиентам возможность мгновенно публиковать фотографии в своих аккаунтах Instagram. Стену возле главной лестницы украшает стеклянная мозаика, изготовленная вручную итальянскими мастерами и изображающая логотип бренда. Отражая любовь бренда к музыке, а точнее его роль в культуре хип-хопа, на втором этаже магазина предусмотрена DJ-будка и бар, создающие винтажное ощущение уединенного VIP-кабинета. И, наконец, в ассортименте бутика на Родео-Драйв будут представлены эксклюзивные продукты бренда, включая MCM Visetos Vespa, ракетки и шарики для настольного тенниса Visetos, шахматный набор Visetos, поясные сумки, рюкзаки, футболки, тенниски и свитшоты MCM/Rodeo Drive.

Это 17-й магазин MCM в США, а всего бренд располагает 650 филиалами в более чем 40 странах мира. Для получения дополнительной информации о МСМ и новом бутике на Родео Драйв в Беверли-Хиллз посетите веб-сайт www.MCMWorldwide.com. Следите за новостями бренда по @MCMWorldwide в Twitter и Instagram.

WWW.MCMWORLDWIDE.COM

О компании MCM (Modern Creation München)

MCM - премиальный бренд стильных аксессуаров, основанный в 1976 году. Его стиль определяется немецким наследием и стремлением следовать духу времени с акцентом на функциональных инновациях, включая использование сверхсовременных технологий. Сегодня бренд, ассоциируемый с музыкой, искусством, путешествиями и высокими технологиями, является воплощение смелости, целеустремленности и амбиций. Основным движущим стимулом для МСМ является стремление совершать революцию в классическом дизайне с помощью футуристичных материалов. Бренд ориентирован на поколение странствующих космополитов 21-го века - мечтателей, творцов и аборигенов цифровых "джунглей". Целевая аудитория представителей поколений Y и Z, являющихся ценителями продукции G, не имеет выраженных половых и возрастных различий, отличается решительностью, смелостью и нежеланием следовать правилам и границам.

На сегодняшний день продукция MCM реализуется через сеть из 650 магазинов в 40 странах мира. Филиалы бренда функционируют в Мюнхене, Берлине, Цюрихе, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Гонконге, Шанхае, Пекине, Сеуле, Токио, на Ближнем Востоке и в других регионах земного шара. Больше информации о MCM: www.mcmworldwide.com.