"Кагоцел" выступил официальным спонсором Чемпионата мира по фигурному катанию - 2019

В японском городе Сайтама 18-24 марта проходит Чемпионат мира по фигурному катанию - 2019. Противовирусный препарат "Кагоцел" выступает в качестве официального спонсора соревнования и поддерживает фигуристов на самом масштабном турнире года.

Ранее "Кагоцел" также спонсировал Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2019 в Минске, а в 2018 году при содействии бренда проходили Чемпионат Европы в Москве и Чемпионат мира в Милане.

"Фигурное катание развивается в России невероятными темпами и становится все более популярным видом спорта. Мы с большим удовольствием поддерживаем наших фигуристов на такого рода соревнованиях. Они подают отличный пример для юных ребят, которые, вдохновившись их выступлениями, тоже хотят приобщиться к удивительному миру фигурного катания, что, конечно, поможет им в формировании ответственного отношения к своему здоровью и правильному образу жизни. А это основные принципы, которые поддерживает бренд "Кагоцел", - отметила продакт-менеджер по "Кагоцелу" компании "Ниармедик" Анна Дахина.

На Чемпионате сильнейшие фигуристы всего мира состязаются в четырех основных дисциплинах. В женском одиночном катании Россию представляют Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова. В мужском - Михаил Коляда, Максим Ковтун и Александр Самарин. За первенство в парном катании борются Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду от нашей страны выступают Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Трансляции соревнований можно посмотреть на "Первом канале" и "Матч ТВ".

"Кагоцел" – оригинальный противовирусный препарат, показанный для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа взрослым и детям с 3-х лет, является неоднократным победителем премий Russian Pharma Awards, "Зеленый крест" и "Товар года". Препарат получил признание как специалистов, так и потребителей и укрепился в статусе эффективного, безопасного средства против гриппа и ОРВИ.

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией по применению.