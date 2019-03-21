В кафе "Руккола" до конца апреля действует сезонное предложение "Лимонная рапсодия"

До конца апреля в популярных итальянских кафе "Руккола" будет действовать сезонное предложение под названием "Лимонная рапсодия". В меню – весенние блюда от бренд-шефа Виктора Апасьева. В интерьере кафе – тематические "лимонные" детали и атмосфера цитрусовых рощ Сицилии.

Названия новинок из сезонного меню: на закуску – Севиче ди Дорада с лимонным мармеладом и каперсами (480 рублей) или Карпаччо Бьянко – копченый клыкач с рукколой и лимонной заправкой (480 рублей). На горячее – Ризотто Ди Лимоне с кальмарами и сыром маскарпоне (490 рублей). А на десерт – воздушные Профитроли Неаполетано с пышным лимонным кремом (350 рублей) или лимонный пирог с воздушной меренгой – Кростата Эль Лимоне (310 рублей).

Сезонное предложение также включает в себя три авторских напитка от шеф-бармена Григория Мухина: чай Te’ Al Limone (600 мл – 290 рублей), коктейль Брют Di Limone (300 мл – 300 рублей) и освежающий лимонад Limonata Con Limone (500 мл – 260 рублей, 1л – 490 рублей).

"Руккола". Итальянские кафе для друзей

м. Таганская, ул. Верхняя Радищевская, д. 19/3 стр.1, тел: + 7 (499) 755-63-30

м. Семеновская, Семеновская пл., д. 1, ТЦ "Семеновский", тел: +7 (499) 393-38-53

м. Полежаевская, Хорошевское шоссе, д. 27, ТРЦ "Хорошо!", тел: + 7 (963) 692 54 50

м. Площадь Революции, ул. Никольская, д. 8/1 стр. 1, тел: +7 (903) 133 45 56

м. Третьяковская, Климентовский переулок, д. 10, стр. 2, тел: +7 (915) 007 07 86

м. Арбатская, ул. Арбат, д. 19, тел: +7 (495) 766-37-96

м. Беляево, ул. Профсоюзная, д. 104, тел: +7 (903) 613-66-00

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Итальянское кафе Руккола (Общество с ограниченной ответственностью)

"САВИТАР" Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2, офис Э 4 ПОМ I К 1 ОФ 15 ОГРН 5177746280806