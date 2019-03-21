Номинации на премию Sunhak Peace Prize принимаются в период с марта по май 2019 года

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 21 марта 2019 г. /PRNewswire/ -- Премией Sunhak Peace Prize отмечаются выдающиеся лица и организации, внесшие значительный вклад в обеспечение мира и благосостояния для будущих поколений человечества. В процессе оценки номинантов призовой комитет делает акцент на трёх ключевых аспектах: устойчивом развитии человеческого общества, разрешении конфликтов и сохранении окружающей среды. Лауреаты премии выбираются международным комитетом раз в два года и получают премию в размере одного миллиона долларов США.

Д-р Хакча Хан Мун (Hak Ja Han Moon) учредила Sunhak Peace Prize, чтобы продолжить дело преподобного д-ра Мун Сон Мёна (Sun Myung Moon), основавшего Федерацию семей за единение и мир во всем мире (Family Federation for World Peace and Unification) и посвятившего свою жизнь продвижению мира и созданию условий для гармоничного сосуществования всего человечества. Впервые премия была вручена в 2015 году. 4-я церемония награждения состоится в 2020 году в рамках празднования столетия со дня рождения основателя Федерации преп. Мун Сон Мёна.

Требования к номинантам:

Частные лица или организации, внесшие заметный вклад в сферах экологически устойчивого развития, урегулирования конфликтов или сохранения окружающей среды

Частные лица или организации, оказавшие положительное влияние на жизни людей, относящихся к различным этническим, расовым, конфессиональным и культурным группам, во благо всеобщего мира

Лица, предлагающие номинантов, должны заполнить номинационную анкету и подготовить вспомогательную документацию с описанием достижений номинанта. Подать перечисленные материалы в секретариат Sunhak Peace Prize необходимо до 31 мая текущего года.

Имена лауреатов премии будут объявлены после того, как призовой комитет придет к окончательному решению в октябре 2019 года. Церемония вручения Sunhak Peace Prize состоится в феврале 2020 года в Южной Корее. Скачать номинационную анкету можно на официальном веб-сайте премии (sunhakpeaceprize.org).

Первыми лауреатами Sunhak Peace Prize в 2015 году стали бывший президент Кирибати г-н Аноте Тонг (Anote Tong) и д-р Модадугу Виджай Гупта (Modadugu Vijay Gupta), сумевший заметно повысить продуктивность рыбных хозяйств посредством разработки инновационных методов аквакультуры.

При вручении второй премии в 2017 году акцент был сделан на урегулировании глобального кризиса беженцев. Награды были удостоены итальянский хирург Джино Страда (Gino Strada) и д-р Сакина Якуби (Sakina Yacoobi).

И, наконец, последний Sunhak Peace Prize в 2019 году вручался лицам, внесшим выдающийся вклад в дело мира и развития африканского континента. Лауреатами премии в этом году стали президент African Development Bank д-р Адесина (Adesina) и основательница фонда "Цветок пустыни" Варис Дирие (Waris Dirie).