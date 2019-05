JA Resorts & Hotels недавно объявила о своих масштабных планах развития и расширения

ДУБАЙ. ОАЭ, 7 мая 2019 г. /PRNewswire/ — Компания JA Resorts & Hotels, представляющая один из старейших отечественных гостиничных брендов Дубая, недавно объявила о своих масштабных планах развития и расширения: от предполагаемого роста своей сети с охватом Танзании и других стран до строительства более 30 гостиничных объектов на территории Китая, целевой аудиторией которых является поколение 2000-х, а также предполагаемого открытия в 2019 году 10 новых концептуальных ресторанов с привлечением 3 шеф-поваров мирового класса, являющихся обладателями звезд Мишлен!

JA Resorts & Hotels объявляет о своем выходе на китайский рынок

Компания JA Resorts & Hotels объявила о своих планах по расширению географии деятельности, согласно которым в текущем году начнет работу ее совместное предприятие в Китае. Заключив партнерское соглашение с шанхайским инвестиционным фондом Novel International Group, компания JA Resorts & Hotels учреждает совместное предприятие JA Novel Hospitality China, которое займется приобретением зданий для реконструкции, реставрации или завершения строительства в качестве гостиничных объектов двух различных категорий. Первая включает в себя фешенебельные гостиницы верхнего ценового сегмента под брендом "JA Hotels", а вторая — гостиницы верхнего ценового сегмента в среднем классе под брендом "Big Bed by JA", рассчитанные на представителей поколения 2000-х. Для гостиниц первой категории компания в настоящее время рассматривает 3 объекта в 5-6 местах. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется в ближайшие годы. Концепция развития бренда "Big Bed" (кит. "Dà chuáng") предполагает ввод в действие 30 объектов в период до 2024 года. Такие объекты планируется распределить по крупным городам Китая.

Компания JA Resorts & Hotels расширяет географию своего присутствия на Танзанию и другие страны

Компания JA Resorts & Hotels обнародовала планы по расширению своего гостиничного портфеля, включающего 8 различных объектов на территории ОАЭ и стран бассейна Индийского океана, за счет двух других фешенебельных гостиниц, насчитывающих в общей сложности 60 жилых номеров. Одна из таких фешенебельных гостиниц будет располагаться в национальном парке Серенгети, другая — в заповеднике Нгоронгоро. Кроме того, группа рассматривает несколько вариантов для размещения своих объектов в Шри-Ланке.

Компания JA Resorts & Hotels становится одним из крупных игроков в сфере общественного питания за счет открытия 10 новых концептуальных заведений

В 2019 году компания JA Resorts & Hotels, планирующая быстрое структурное преобразование своего бизнеса, намеревается открыть 10 новых ресторанов, а также начать сотрудничество с тремя шеф-поварами мирового класса, удостоенными звезд Мишлен. В сфере общественного питания группа формулирует свою концепцию как "создание социально ориентированных ресторанов, создающих у каждого посетителя уникальное ощущение заряженности энергией, а также отличающихся восторженным гостеприимством, превосходным качеством обслуживания, фантастическими блюдами, сногсшибательной музыкой и обеспечивающих незабываемое времяпрепровождение, что в результате выльется в их высочайшую рентабельность". Компания сотрудничает с известнейшим китайским шеф-поваром Da Dong (работающим в настоящее время в JA Manafaru Maldives), чьи рестораны удостоены многочисленных звезд Мишлен, австралийским шеф-поваром ливанского происхождения Грегом Малуфом (Greg Malouf), имеющим 3 награды Chefs Hat, присвоенные двум объектам в Дубае, и знаменитым индийским шеф-поваром Викасом Ханна (Vikas Khanna), открывающим новый ресторан в отеле JA Lake View.

