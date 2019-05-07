Array расширяет свое присутствие в Европе и открывает офис в Париже

ТОРОНТО (TORONTO) и ПАРИЖ (PARIS), 7 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Array сегодня сообщила о начале полномасштабной деятельности своего подразделения в Ла-Дефанс - деловом квартале французской столицы. Новый офис в небоскребе Tour First по адресу 1 Place Des Saisons станет домом для команды опытных специалистов по клиентскому обслуживанию и вспомогательного персонала.

Открывая новое подразделение в "мекке" индустрии красоты, Array намеревается предоставлять полный спектр клиентских сервисов, включая дизайн, разработку, управление проектами и заказами, в непосредственной близости от парижских штаб-квартир крупнейших брендов мира.

"Запуск нашего парижского филиала направлен на расширение масштабов сервисов, предоставляемых обширной базе наших клиентов в этом регионе, - прокомментировал президент и генеральный директор Array Джефф Кассельман (Jeff Casselman). - И для нас большая честь принести наш многолетний опыт успешной работы в отрасли ритейла буквально к порогу самых известных косметических брендов мира. Этот шаг позволяет нам объединить наши многочисленные международные ресурсы с преимуществами персонального, локализированного сервиса с тем, чтобы предоставить парижским заказчикам лучшие мерчандайзинговые решения".

Недавнее приобретение европейского предприятия Willson & Brown не только расширило потенциал гибкого рентабельного международного производства Array, но и предоставило компании стартовую платформу для выхода в европейскую отрасль престижных косметических продуктов. И сегодня Array продолжает укреплять свои позиции как высококлассного партнера для ведущих брендов и ритейлеров Европы, Великобритании и Ближнего Востока.

Г-н Кассельман добавил: "При поддержке обширных глобальных ресурсов и знаний Array наша активная деятельность в Париже, по всей Европе и в Америке позволит нам позиционировать себя как лучшего международного партнера для ведущих игроков индустрии красоты".

Кроме парижского подразделения Array на сегодняшний день располагает филиалами в Торонто и Бредфорде; Нью-Йорке и Лонг-Айленде; Мехико; Шэньчжэне и Шанхае; Варшаве; Гамбурге и Лестере.

О КОМПАНИИ WILLSON & BROWN

Willson & Brown - ведущее европейское предприятие, специализирующееся на организации точек продаж и располагающее обширным опытом проектирования, создания, монтажа маркетинговых стендов и поддержки мерчандайзинговых программ для заказчиков из секторов косметической продукции, напитков, товаров массового спроса и потребительской электроники. Компания предлагает услуги дизайна и производства разнообразных персонализированных брендированных зон, фиксированных напольных стендов, прилавочных стоек и рекламных материалов. Учрежденное в 1995 году предприятие на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 65 странах мира, а его штат насчитывает свыше 800 сотрудников. Филиалы Willson & Brown с головным офисом в Варшаве работают в Лестере и Гамбурге.

Веб-сайт: http://www.willson-brown.com

О КОМПАНИИ ARRAY

Array - ведущий провайдер сервисов продвижения товаров внутри торговой точки для ведущих мировых производителей и ритейлеров косметической продукции. На протяжении вот уже более 35 лет Array предоставляет своим клиентам не имеющий себе равных спектр услуг, креативные инновации, обширный производственный потенциал, комплексные сервисы логистики, монтажа и последующего обслуживания. Создаваемые компанией витрины, стенды и стойки неизменно получают самые высокие оценки у маркетологов и ритейлеров по всему миру. Штат персонала Array насчитывает более 1 400 сотрудников. Компания с головным офисом в Торонто располагает филиалами в Бредфорде; Нью-Йорке и Лонг-Айленде; Мехико и Шэньчжэне.

Мы создаем прекрасные моменты!

Веб-сайт: www.arraymarketing.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/array-marketing/