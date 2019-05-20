ZOZEN продвигает программу Going Green в русскоговорящих странах инициативы "Пояс и путь"

УСИ (WUXI), Китай, 20 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- В Китае успешно завершился Второй форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Участники форума обнародовали программу "Going Green", предполагающую практическое применение концепции экологически устойчивого развития ко всем аспектам и процессам реализации инициативы "Пояс и путь". Как отметил генеральный директор ZOZEN г-н Чжан Гопин (Zhang Guoping), его компания продолжит прилагать усилия к созданию технологических инноваций, ориентированных на "зеленое" развитие и взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными предприятиями.

Инициатива "Пояс и путь" предполагает развитие Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21-го столетия, а в ее основе лежит концепция инфраструктурного строительства как основного средства углубления всесторонних связей. На сегодняшний день, свыше 150 стран и международных организаций заключили соглашения о сотрудничестве с Китаем, в их числе и такие русскоговорящие регионы, как Россия, Туркменистан, Монголия, Казахстан и т.д. Эти партнерские договора открывают перед ZOZEN возможности для расширения своего присутствия на региональном рынке.

Страны бывшего СССР - в частности, Россия и Туркменистан, - располагают обширными запасами природного газа, а это значит, что в этих регионах имеется высокий спрос на газовые котлы со стороны местных предприятий. Сегодня, благодаря инициативе "Пояс и путь", паровые и водогрейные котлы ZOZEN на газовом топливе пользуются широкой популярностью в странах, охватываемых этой инициативой. Рыночный успех обусловлен многочисленными преимуществами продукции ZOZEN включая высокую эффективность и низкий уровень вредных выбросов.

Число посетителей российского веб-сайта ZOZEN стабильно растет - на 30% за последний период. А вместе с увеличением посетителей растет и число запросов на продукцию компании. ZOZEN с готовностью предоставляет своим клиентам бесплатные технологические решения и от всего сердца приглашает всех желающих посетить свою производственную базу в Китае.

В будущем, компания планирует сформировать команду технических специалистов для предоставления высокоэффективной продукции и первоклассного послепродажного сервиса предприятиям в русскоговорящих регионах.

О компании ZOZEN

С момента учреждения компании Wuxi ZOZEN Boilers Co., Ltd. в 1988 году годовые объемы выпуска продукции этого предприятия превысили 2 000 единиц и 25 000 т/ч пара. ZOZEN располагает государственными лицензиями на производство специального оборудования класса А и класса ВBRⅡ, свидетельствами на знаки ASME "S" (энергетические котлы) и "U" (сосуды под давлением) и сертификатом ISO9001:2000. Компания разработала специальную линейку конденсационных паровых и водогрейных газовых котлов для рынка стран бывшего СССР, а ее термомасляные котлы и агрегаты на твердом топливе пользуются широкой популярностью у региональных предприятий цветной металлургии, химической и пищевой промышленности.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://ru.zozen.com