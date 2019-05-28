Монокристаллический PERC-элемент Risen Energy с максимальной эффективностью выше 23%

НИНБО (NINGBO), Китай, 28 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Risen Energy Co., Ltd. недавно сообщила, что ее запатентованный элемент 5BB из монокристаллического кремния, выращенного по технологии "квази-моно", достиг эффективности на уровне 22,05 процентов, а монокристаллический элемент MBB продемонстрировал максимальную эффективность конверсии на уровне 23,08 процентов при среднем показателе в 22,73 процента. Столь высокие показатели ознаменовали достижение новой вехи в стремлении компании сокращать расходы и повышать эффективность своей продукции.

Повышение эффективности стало результатом непрерывных инноваций Risen Energy. В высокоэффективных монокристаллических элементах 5ВВ используются новейшие технологические достижения, включая двустороннюю пассивацию, антиотражательные пленки, электроинжекционная пассивация и оптимизацию жидких стоков. Это первый в мире пример успешного преодоления 22-процентного порога эффективности монокристаллическими элементами 5ВВ, изготовленными по технологии "квази-моно".

По сравнению с элементами 5ВВ, монокристаллические элементы МВВ характеризуются более оптимизированной технологией металлизированного контакта, эффективно уменьшающей площадь затемнения, повышающей способность концентрировать носители при одновременном сокращении случаев образования трещин. Все эти факторы вносят вклад в заметное повышение эффективности энергетического преобразования. Кроме того, дополнительное сокращение расходов обеспечивается за счет уменьшения объемов использования серебряного раствора.

По словам представителей Risen Energy, компания постоянно прилагает усилия к повышению эффективности и надежности своих продуктов при одновременном сокращении эксплуатационных издержек в стремлении оптимизировать конструкцию элементов и повышать эффективность и качество модулей. Следуя отраслевым тенденциям, Risen Energy и дальше будет делать упор на повышении качественных и эксплуатационных характеристик фотоэлектрических продуктов посредством технологических инноваций и активного продвижения сетевого паритета. Компания также планирует продолжать сотрудничество с стратегическими поставщиками сырья, содействуя разработке новых материалов и удовлетворению потребностей в более эффективных технологиях, а также создавая дополнительную инвестиционную ценность с точки зрения прикладных сценариев.