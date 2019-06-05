TripAdvisor & ТоМесто запустили бронирование столиков в ресторанах городов России

Москва, 5 июня. ТоМесто, крупнейший в России сервис бронирования столиков, сегодня объявил о партнерстве с TripAdvisor®, крупнейшим в мире сайтом о путешествиях*, чтобы сделать онлайн-бронирование столиков доступным в более чем 1300 ресторанов в 20 крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и другие.

Уже доступная на сайте и в приложении TripAdvisor, новая кнопка бронирования от ТоМесто позволяет гостям со всего мира удобно бронировать стол в лучших ресторанах России онлайн. Весь процесс бронирования, включая email и СМС с подтверждением, доступен на русском и английском языках. ТоМесто будет помогать ресторанам управлять их страницами, обновлять информацию и получать больше бронирований с TripAdvisor.

Рестораны - это важная часть раскрытия уникальной культуры города как для местных жителей, так и для путешественников. Сегодня TripAdvisor имеет огромную ресторанную аудиторию, на которую приходится в среднем более 200 млн визитов в месяц, и является высококачественным маркетинговым каналом для ресторанов.

"Мы рады объединить усилия с ТоМесто, чтобы помочь ресторанам заполнить больше столов голодными гостями, - говорит Эван Бекер, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами в ресторанах, TripAdvisor. - У нас огромное сообщество гостей, регулярно ищущих хорошие места, где можно поесть. Мы хотим сделать так, чтобы они могли легко бронировать столы, при этом помогая трудолюбивым рестораторам развивать бизнес. Данное партнерство поможет нам достичь этих целей."

"Более 1300 ресторанов в 20 городах получат больше гостей, более половины которых иностранцы, - говорит Кирилл Шнуров, основатель ТоМесто. - Теперь даже гости без знания русского языка могут легко забронировать стол в лучших ресторанах по всей России. Мы рады партнерству, которое открывает новые возможности для пользователей TripAdvisor и позволяет ресторанам зарабатывать больше."

О ТоМесто

ТоМесто, крупнейший в России сервис бронирования столиков и маркетинговый сервис для ресторанов, помогает ресторанам получать максимум гостей из интернета и увеличивать прибыль. С помощью высокоэффективной платформы для ресторанных сайтов и аналитики, лучших практик онлайн рекламы и удобного процесса бронирования ТоМесто приводит более 700 000 гостей в год в более чем 1300 ресторанов в 20 городах России.

О TripAdvisor

TripAdvisor, крупнейшая в мире платформа о путешествиях*, ежемесячно помогает 490 млн путешественников**. Путешественники по всему миру используют сайт и приложение TripAdvisor для того, чтобы просмотреть более чем 760 миллионов отзывов и комментариев о 8,3 млн вариантов жилья, ресторанов, развлечений, авиалиний и круизов. На этапе планирования и во время самой поездки путешественники обращаются к TripAdvisor для сравнения низких цен на отели, авиарейсы и круизы, бронирования популярных экскурсий, в том числе и по знаменитым достопримечательностям, а также резервирования столиков в хороших ресторанах. TripAdvisor доступен в 49 регионах мира на 28 языках.

* Источник: исследование Jumpshot для сайтов TripAdvisor; данные со всего мира; февраль 2019 года.

** Источник: внутренняя статистика сайта TripAdvisor, данные по среднему числу уникальных посетителей в месяц на пике сезона, третий квартал 2018 года.

Возрастное ограничение 0+