Компания Hikvision оказывает поддержку WWF и OPF в проекте охраны бесперых морских свиней

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 10 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- 28 мая в центрально-китайской провинции Хубэй состоялся запуск Проекта защиты бесперой морской свиньи на реке Янцзы (Yangtze Finless Porpoise Conservation Project). В рамках этого проекта компания Hikvision в сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы (WWF) и фондом "Единая планета" (OPF) будет предоствлять современные продукты и технологии для защиты популяции бесперой морской свиньи - единственного водного млекопитающего, на сегодняшний день обитающего в самой длинной реке Поднебесной.

При упоминании об исчезающих видах фауны Китая большинству людей сразу на ум приходит гигантская панда. Однако китайская бесперая морская свинья (которую за забавное выражение мордочки называют "улыбающимся ангелом") сегодня стоит еще ближе к черте вымирания. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (IUCN) отнес этот вид к "находящимся в критическом состоянии". По состоянию на 2017 год, в дикой природе живет всего 1 000 особей морских свиней.

Однако не может не радовать тот факт, что сегодня все больше и больше людей объединяют свои усилия в борьбе за сохранение экосистемы Янцзы - родины "улыбающегося ангела". И Проект защиты бесперой морской свиньи - лишь один пример подобных начинаний.

Используя оборудование Hikvision, включая подводные камеры и беспилотники, активисты проекта окажут поддержку руководству природного заповедника в вопросах эффективного мониторинга зон обитания морских свиней, а также контроля гидробиологической среды. Устройства компании также позволят собрать необходимые данные для исследования биологии этого вида в естественных водах с целью оптимизации охранных мер.

По словам директора Уханьского регионального филиала Фонда дикой природы г-на Лэй Гана (Lei Gang), за последнее время популяция бесперых морских свиней в этом регионе увеличилась с 20 почти до 100 особей. Однако, эти уязвимые животные по-прежнему требуют защиты, и правительственным учреждениям, коммерческим предприятиям, НПО и общественным организациям следует совместными усилиями предотвратить их вымирание.

В роли важного технологического партнера данного проекта выступает компания Hikvision, которая тесно сотрудничает с партнерами в вопросах эффективной организации природоохранных патрулей и защиты китайских бесперых морских свиней. "В последние годы Hikvision, используя свои инновационные технологии, принимает активное участие в различных инициативах по экологически устойчивому развитию, в число которых входят программы защиты бесперых морских свиней и сохранения регионального биоразнообразия", - прокомментировал глава хубэйского бизнес-центра Hikvision г-н Фу Хао (Fu Hao).

Ознакомьтесь с нашим видеоблогом, посвященным защите бесперых морских свиней на реке Янцзы.

О компании Hikvision

Hikvision является ведущим мировым поставщиком продуктов и решений для обеспечения безопасности. Располагая самым мощным проектно-конструкторским потенциалом в отрасли, компания выпускает полный спектр продуктов и решений для широкого спектра вертикально интегрированных рыночных сегментов. Кроме отрасли систем безопасности Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для "умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Продукты Hikvision предоставляют своим пользователям важные данные и коммерческую аналитическую информацию, которую можно использовать для достижения успеха и повышения эффективности бизнеса. Придерживаясь высочайших стандартов качества и безопасности, Hikvision призывает своих партнёров использовать преимущества своих обширных ресурсов в сфере кибербезопасности, включая Hikvision Security Centrе. Для получения дополнительной информации посетите www.hikvision.com .

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