LONGi получила премию RETC High Achiever Award за превосходные показатели своих модулей

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 11 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- 5 июня этого года авторитетная американская организация сферы технического надзора присудила компании LONGi премию RETC High Achiever Award. Этой высокой награды были удостоены фотоэлектрические продукты LONGi по результатам тщательных испытаний RETC. Организация протестировала в общей сложности свыше 2 500 отдельных модулей, относящихся к 150 различным линейкам и брендам 46 производителей.

Это исследование представляло собой самый комплексный анализ производительности модулей из когда-либо проводившихся RETC. По итогам тестирования, продукция LONGi продемонстрировала уровень "Высокая производительность" во всех трех категориях, включая надежность, эксплуатационные характеристики и соблюдение стандартов качества, тем самым в очередной раз подтвердив высокую надежность и превосходные функциональные показатели монокристаллических модулей китайского производителя.

Организация RETC прошла аккредитацию ISO 17025 в аффилированной лаборатории ILAC A2LA и получила статус CBTL, свидетельствующий о высочайшем уровне аккредитации в системе IEC. В своем испытательном центре в штате Невада RETC предоставляет услуги тестирования продукции на стойкость к воздействию внешней среды (Outdoor Endurance) и на долговечную функциональность (Long Term Performance). В США изделия заказчиков проходят испытания в условиях пустынного климата и климата, характерного для юго-восточных регионов мира, а в филиале организации на Филлиппинах проводятся тестирования на стойкость к жаркому и влажному тропическому климату.

Президент и генеральный директор RETC Шериф Кедир (Cherif Kedir) отметил: "Обнародованный нашей организаций отчет о результатах испытаний поможет всей отрасли солнечной энергетики лучше оценивать модульные системы, исходя из надежных эксплуатационных параметров таких изделий, выходящих за рамки стандартных показателей эффективности и себестоимости. Модули, успешно прошедшие данные испытания, обеспечат своим пользователям лучшую защиту и расширенные преимущества в виде высокого качества, надежности и своевременной поставки".

О Испытательном центре возобновляемой энергетики (Renewable Energy Test Center)

Renewable Energy Test Center (RETC) - одна из ведущих мировых лабораторий инженерно-технических и сертификационных испытаний фотоэлектрических систем и других изделий сферы возобновляемой энергетики. Центр, расположенный на побережье залива Сан-Франциско - в самом "сердце" Кремниевой долины, - предоставляет первоклассную инженерную поддержку процессам НИОКР, сертификации и полевых испытаний для ускоренного вывода продукции на рынок или оценки инвестиционной привлекательности технологических проектов.

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