Брукс Моллерд назначен главным финансовым директором Henniges Automotive

ОБЕРН-ХИЛС (AUBURN HILLS), Мичиган, 11 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Henniges Automotive, ведущий мировой поставщик высокотехнологичных уплотнительных и антивибрационных систем для автомобильного рынка, сообщила о назначении Брукса Моллерда (L. Brooks Mallard) на пост главного финансового директора предприятия.

В этой роли г-н Моллерд будет работать над оптимизацией капитального финансирования и внутренней структуры компании, осуществляя надзор за процессами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В сферу его обязанностей войдет управление рисками, финансовый контроль, соблюдение норм налогообложения, вопросы информационных технологий и юридического сопровождения. Брукс Моллерд войдет в состав исполнительного руководства компании.

"Брукс сделал впечатляющую карьеру, охватывающий широкий спектр сегментов нашей отрасли, а стиль его работы в полной мере соответствует культуре Henniges, - прокомментировал генеральный директор компании Ларри Уильямс (Larry Williams). - Мы рады приветствовать его в нашей команде и с нетерпением ждем возможности работать под его руководством, расширяя наше присутствие в стратегических важных регионах мира".

Прежде чем присоединиться к Henniges, г-н Моллерд в течение четырех лет занимал должность исполнительного вице-президента и главного финансового директора Jeld-Wen. На протяжении своей 25-летней карьеры он работал на финансовых руководящих постах в TRW, Cooper Industries, Thomas & Betts и Briggs & Stratton. Брукс Маллард имеет степень бакалавра делового администрирования в сфере бухгалтерского учета, а также диплом магистра делового администрирования, полученный в Georgia Southern University.

О компании Henniges Automotive

Henniges предоставляет производителям комплексного автооборудования (ОЕМ) системы уплотнений для дверей, окон, багажников, задних подъёмных дверей, панорамных люков и капотов. Компания также поставляет на автомобильный рынок различные антивибрационные компоненты и герметичные изделия из стекла. Продукцию Hennings приобретают все крупнейшие ОЕМ-производители автомобильной отрасли. Компания располагает производственными базами в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. На сегодняшний день штат компании насчитывает 8 700 сотрудников по всему миру. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт http://www.hennigesautomotive.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/900436/Henniges_Automotive_Brooks_Mallard.jpg