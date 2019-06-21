Huobi предлагает владельцам своих токенов скидки на комиссионные платежи

СИНГАПУР (SINGAPORE), 21 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Huobi Global предпринимает решительные шаги на фоне активного накала мировых рынков. Гигант криптовалютной отрасли анонсировал ряд многоэтапных скидок на комиссионные сборы, ориентированных как на институциональных, так и на мелких держателей токенов Huobi (HT).

"Постепенно выходя из состояния криптовалютной "зимней спячки", мы считаем, что настало время для решительных перемен, - отмечает генеральный директор Huobi Global Ливио Вэн (Livio Weng). - Мы уверены, что, кроме содействия в дальнейшем продвижении и развитии нашего собственного токена, этот шаг принесет с собой множество других преимуществ". К примеру, до этого шага скидки на комиссионные сборы Huobi были доступны, в первую очередь, держателям карт Huobi Point Card. "Наша система накопительных карт пользовалась популярностью в Азии, однако, по мере расширения нашего присутствия на международных рынках, эта модель оказалась слишком сложной для пользователей в других регионах. Это позволяет нам предоставлять нашим пользователям лучший сервис вне зависимости от того, где они находятся", - добавил г-н Вэн.

Окончательные тарифы на сегодняшний день еще не определены, но уже сейчас известно, что пользователи смогут получить скидки до 65%, а профессиональные и институциональные клиенты, совершающие сделки в больших объемах, смогут воспользоваться привилегиями в виде сниженных ставок для мейкеров и тейкеров на уровне до 0,0098 и 0,0195% соответственно.

Конкретный размер скидок определяется в зависимости от объемов сделок и количества монет НТ на счетах пользователей.

"На протяжении следующей недели, оставшейся до окончательного утверждения всех условий, мы планируем собирать отзывы и предложения пользователей", - поделился г-н Вэн. Существующие и потенциальные пользователи могут направлять свои замечания и пожелания по адресу vip@huobi.com.

Открывая двери для институциональных инвесторов:

Переход к комиссионным сборам на базе НТ частично представляет собой очередной шаг в рамках скоординированных усилий по адаптации к потребностям растущей базы пользователей Huobi, а также международных институциональных трейдеров, многие из которых представляют развитые финансовые рынки.

На протяжении последних шести месяц Huobi отдает значительный приоритет развитию НТ.

В течение следующих 12 месяцев платформа планирует осуществить и другие меры, направленные на открытие "дверей" в криптовалютный мир для институциональных трейдеров, включая создание оптимизированного функционала API, а также более удобных продуктов и сервисов.

Переход к системе скидок на базе НТ в первую очередь охватит торговые операции с использованием различных монет на платформе Huobi Global. За ними последуют Huobi DM и Huobi OTC.

Вот уже шесть месяцев компания Huobi концентрирует свои усилия на разработке токенов Huobi. По своему характеру, собственная монета платформы Huobi играет неотъемлемую роль в Huobi Prime и Huobi FastTrack - инновационной платформе для запуска новых перспективных токенов премиум-класса и системы ускоренной регистрации новых монет. В обоих случаях, участники торгов должны владеть определенным запасом НТ на протяжении установленного количества времени до запуска нового продуктов и использовать НТ для покупки зарегистрированных монет. В случае с FastTrack, все токены НТ, потраченные на регистрацию монет, сгорают. Кроме того, по состоянию на первый квартал этого года, 20% всей прибыли, полученной от Huobi Global и Huobi DM, направляется на обратный выкуп и "сжигание" НТ. По состоянию на 15:30 (GMT +8) четверга, 20 июня, стоимость НТ составляет 3,72 USDT, что на 247% больше, чем в начале января текущего года, когда его цена ровнялась 1,07 USDT.

Больше информации - по ссылке: http://bit.ly/2ZxR8ET

О компании Huobi Group: холдинг Huobi Group, в состав которого входят десять предприятий сегментов "upstream" и "downstream", является ведущей мировой блокчейновой компанией. Совокупный оборот холдинга, созданного в 2013 году, превышает 1 трлн долл. США. Компания по праву гордится своей способностью предоставлять безопасные и удобные сервисы криптовалютного трейдинга и управления активами миллионам пользователей в более чем 130 странах мира. Узнайте больше о нас на hbg.com

Контактная информация для справок: Ли Цзяйи (Jiayi Li), media@huobi.com, +65-92295769

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