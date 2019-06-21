PUBG LITE в жанре "королевская битва" стала доступной в регионе MENA

АМСТЕРДАМ, 21 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания PUBG Corporation объявила о том, что игра PUBG LITE стала доступной в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Доступ к этой бесплатной игре от компании PUBG Corp. теперь открыт для пользователей, проживающих в Алжире, Азербайджане, Бахрейне, Египте, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Ливии, Марокко, Омане, Палестине, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии, Тунисе, Объединенных Арабских Эмиратах и Йемене.

По сценарию игры PUBG LITE 100 участников сбрасываются с парашютом на остров, где они пытаются выжить благодаря оружию, боеприпасам и другим предметам, которые они находят на этом острове, и последний выживший становится победителем. Играть в PUBG LITE можно бесплатно на любом современном ПК или ноутбуке. Данная игра предусматривает следующие системные требования:

Минимальные системные требования

Рекомендуемые системные требования

ОС

Windows 7/8/10 (64-разрядная)

Windows 7/8/10 (64-разрядная)

ЦП

Intel Core i3 (2,4 ГГц)

Intel Core i5 (2,8 ГГц)

ОЗУ

4 ГБ

8 ГБ

Графический процессор

Intel HD Graphics 4000

NVIDIA GeForce GTX 660

или

AMD Radeon HD 7870

Жесткий диск

4 ГБ

Версия DirectX

DirectX 11

Новая бесплатная игра на выживание PUBG LITE от компании PUBG Corp. доступна для скачивания

Если у вас имеется современный настольный или портативный ПК с указанной выше системой, вы можете посетить веб-страницу https://lite.pubg.com/download/

Более подробная информация об игре PUBG LITE представлена на ее официальной веб-странице в социальной сети Facebook.

О компании PUBG Corporation (PUBG Corp.)

PUBG Corp. — дочерняя компания Bluehole Inc. — начала свою деятельность в 2009 году под именем Bluehole Ginno Games, Inc., а свое современное название (PUBG Corp) получила в 2017 году. Компания PUBG Corp. является издателем и разработчиком сверхпопулярной многоплатформенной видеоигры в жанре «королевская битва» под названием PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG), вышедшей в 2017 году. После своего выхода в свет игра PUBG завоевала всемирную известность, установив семь мировых рекордов Гиннесса и удостоившись множества наград по всему миру.

Компания PUBG Corp., штаб-квартира которой располагается в Корее, имеет шесть операционных офисов по всему миру, расположенных в Северной Америке, Европе, Японии и Китае. Имея своей целью развитие PUBG в качестве всемирной филиальной сети, компания в настоящее время осуществляет ряд проектов в сферах киберспорта, лицензирования продуктов и др. Более подробная информация о компании PUBG Corp. представлена на ее официальном веб-сайте по адресу: www.pubg.com