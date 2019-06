Картина "Cover of Future" привлекает внимание общественности к проблеме изменения климата

ХА НАМ (HA NAM), Вьетнам, 25 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Ученые предупреждают, что уже через десять с небольшим лет под влиянием изменений климата миллионы людей столкнутся с риском засух, наводнений, экстремальной жары и нищеты [1]. Такое предупреждение услышали политические и духовные лидеры, а также простые буддисты по всему миру в ходе организованного ООН фестиваля по случаю традиционного праздника Весак-2019. "Рупором" обеспокоенного научного сообщества стала картина.

В своем полотне под названием "Cover of Future" (Обложка будущего) вьетнамская художница Нгуен Ти Ким Дук (Nguyen Thi Kim Duc) использовала традиционный шелк, акварельные краски в стиле Ван Гога, мягкие, но уверенные мазки, а также темные и безжизненные оттенки для изображения умирающего дерева, погруженного в морскую воду. Картина описывает разрушительные последствия изменений климата - мир без зеленых деревьев, животных и людей.

Прибегнув к простой и лаконичной манере, г-жа Нгуен хотела стремилась создать полотно, способное найти отклик в сердцах всех людей, и передать им всю свою любовь к окружающей природе, как в высказывании китайского философа Лао Цзы: "Люди полагаются на землю, земля полагается на Бога, Бог полагается на религию, религия полагается на природу". Своим произведением художница хотела донести до людей простую истину: спасти планету можно только в случае, если каждый из нас откажется от своих привычек, загрязняющих и наносящих вред Земле.

105 копий картины были переданы главам государств и буддистским лидерам из 100 стран мира, принимавшим участие в праздновании весака. В их число вошли такие авторитетные представители буддистского мира, как проф. Прах Брахмапундит (Phra Brahmapundit), председатель Международного совета праздника весак (ICDV), г-н Нгуен Мань Хунг (Nguyen Manh Hung), министр информации и коммуникации Вьетнама, а также Райан Гиггс (Ryan Giggs), тренер Национальной футбольной сборной Уэльса, премьер-министр Непала, глава Национального совета Бутана и заместитель генерального секретаря Китайской буддисткой церкви Сан Цзи Чжа Си (Sang Ji Zha Xi). Полотно глубоко тронуло всех почетных гостей мероприятия.

"Посредством "Cover of Future" я хотела напомнить мировым лидерам об их ответственности за сохранение нашего мира. Как лица, ответственные за принятие самых важных решений, они должны возглавить процесс распространения нашего послания о необходимости охранять нашу природу среди своих народов. Ведь их бездействие приведет к уничтожению нашего мира. Мне очень хочется, чтобы они повесили мою картину в своих гостиных - так она будет ежедневно напоминать им об этом священном долге", - отметила Нгуен Ти Ким Дук.

Об авторе

На сегодняшний день, Нгуен Ти Ким Дук является директором Института кадровых ресурсов и главой правления HTD Media Joint Stock Company. Она также основала Butta - первую во Вьетнаме социальную сеть для буддистского сообщества.

Любовь к природе г-жа Нгуен унаследовала от своего отца - известного вьетнамского писателя Нгуен Сон Донга (Nguyen Son Dong), чьему перу принадлежат знаменитый роман "Xu Doai May Trang" и многочисленные произведения вьетнамской поэзии. По словам художницы, именно стихотворение отца "The Freshness To Life" (Свежесть жизни) пробудило в ее душе горячее желание сохранять мир, в котором живут люди.

"On a block of wood this afternoon

Raindrops were so small

It pained my heart

But the forest was vast

People's immensity as well,

Please join me!

For evergreen forest

The freshness to life"

(Капли дождя на деревянных брусьях сегодня днем

Были столь малы, что отозвались болью в моем сердце.

Но лес необъятен, как огромное людское море.

Так давайте же вместе сохранять

Наши вечнозеленые леса и свежесть жизни)

Отрывок стихотворения "The Freshness To Life"

Г-жа Нгуен надеется, что "Cover of Future" станет "послом" нашей природы и борьбы с изменениями климата, путешествуя по всему миру и призывая народы к делу защиты нашей зеленой планеты.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/927459/Artist_Nguyen_Thi_Kim_Duc.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/927460/Cover_of_Future.jpg