Qualcomm и ZTE будут продвигать облачные игры 5G в эфирных сетях нового поколения

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 27 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, анонсировала проведение совместной демонстрации облачных игр 5G в сети эфирной трансляции 5G совместно с Qualcomm Technologies, Inc., дочерним предприятием Qualcomm Incorporated. Презентация, в которой используются облачные игровые решения от Tencent Instant Play и смартфоны 5G от OnePlus, Vivo, Xiaomi и ZTE, призвана продемонстрировать возможность воспроизведения мобильного игрового контента, по качеству не уступающего лучшим игровым консолям, посредством эфирных сетей 5G и показать возможности для развития экосистемы облачных игр. В ходе презентации будет использована эфирная сеть 5G оператора China Telecom, инфраструктура коммерческой системы 5G NR от ZTE, а также коммерческие смартфоны 5G, оснащенные флагманской мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 855 и модемом Snapdragon X50 5G со встроенным РЧ-приемопередатчиком, а также решения RF Front-End (RFFE) от Qualcomm Technologies.

Облачные игровые решения от Tencent Instant Play используют возможности облака для рендеринга и обработки данных и высокоскоростную сеть 5G для отправки команд пользователя в облако с последующей трансляцией полученных фреймов на локальные устройства. Подобный алгоритм обеспечивает пользователям мгновенный доступ к графически насыщенным играм посредством смартфонов 5G без необходимости в загрузке и установке приложений на устройствах, за счет чего создается удобный и безотказный сервис "игр по запросу". Все премиальные смартфоны 5G на базе мобильной платформы Snapdragon 855 имеют функции Qualcomm® Snapdragon™ Elite Gaming, гарантируя мобильным геймерам конкурентные преимущества как с точки зрения локальных, так и облачных игр.

"По нашему твердому убеждению, облачный гейминг входит к число основных тенденций будущего развития развлекательной отрасли. Появление 5G даст толчок новой революции в этом направлении. Высокая скорость и малое время задержки сетей 5G делают их идеальной средой для облачных игр, способной поддерживать повышенное качество изображения и бесперебойно транслировать интерактивный контент, эффективно сокращая расходы на каждого пользователя сервиса и тем самым открывая доступ к высококачественному игровому контенту еще более широкому кругу потребителей, - отметил операционный директор Tencent Instant Play Цзянь Ван (Jian Wang). - Мы и дальше будем работать над оптимизацией облачной игровой среды с различными прикладными сценариями, делая акцент на инновационном опыте и высококачественном контенте".

"Эпоха 5G уже наступила. Являясь мировым лидером в сфере комплексных решений 5G, компания ZTE тесно сотрудничает с операторами и представителями отраслевых вертикалей в вопросах освоения новых бизнес-моделей и прикладных сценариев создания и использования высокоскоростных сетей нового поколения, - прокомментировал вице-президент и генеральный менеджер подразделения TDD и продуктов 5G компании ZTE Бай Яньминь (Yanmin Bai). - Эффективность этих совместных начинаний наглядно демонстрируют примеры разработки прикладных решений 5G нашей компанией и Qualcomm Technologies в команде с различными ОЕМ-производителями. Мы планируем и дальше сотрудничать с нашими партнерами, внося собственный вклад в развитие экосистемы 5G и ускоряя процесс становления нашей отрасли".

"Китай официально объявил о начале эпохи 5G, что произошло скорее, чем мы все ожидали. В немалой степени мы обязаны этим слаженной работе всей мобильной экосистемы. На фоне активной подготовки коммерческих сетей 5G Китай имеет все шансы осуществить масштабное и быстрое развертывание 5G. Уже в этом году китайские потребители получат доступ к различным прикладным сценариям и оптимизированным сервисам, включая облачный гейминг на базе технологий 5G и мобильной платформы Snapdragon 855, - добавил вице-президент по вопросам продаж Qualcomm Communication Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. Помп Шэн (Pomp Sheng). - Qualcomm Technologies стремится разделить этот колоссальный коммерческий потенциал с китайскими партнерами. Мы очень рады быть частью этого обширного сотрудничества с участием операторов, ОЕМ-производителей и провайдеров контента. Вместе мы выведем опыт пользовательского взаимодействия с мобильными сервисами на принципиально новый уровень, и помогут нам в этом инновации 5G".

О платформе Tencent Instant Play

Tencent Instant Play - игровая платформа, предоставляющая игрокам инновационный и премиальный гейминг-контент. В основе платформы лежат обласные сервисы и интерактивные видеотехнологии от Tencent. Совместно с дистрибьюторами и студиями Tencent Games, Tencent Social Ads и Tencent Cloud создатели платформы Tencent Instant Play осваивают практику ведения коммерческой деятельности в многоканальном распространении игр, креативном маркетинге и кросплатформенной поддержке игрового контента. Tencent Instant Play стремится расширять круг своих отраслевых партнеров, используя углубленное и обширное сотрудничество с ними в качестве стартовой площадки для вывода облачного гейминга на принципиально новый уровень развития.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.ru, www.zte.com.cn .

О компании Qualcomm

Qualcomm разрабатывает революционные технологии, преобразующие привычные модели коммуникации, компьютерных вычислений и сетевого взаимодействия. В тот момент, когда первый телефон был подключен в Интернету, свершилась мобильная революция. Сегодня наши разработки служат фундаментом для новаторских продуктов, функций и даже целых отраслей. Стоя на пороге эпохи 5G, мы предвидим новые колоссальные изменения в сотовых технологиях, которые послужат стимулом для наступления новой эры интеллектуальных, сетевых устройств и откроют новые возможности в мире современных автомобилей, телемедицины и Интернета вещей - включая "умные" города, дома и персональные устройства. Корпорация Qualcomm Incorporated располагает лицензионным подразделением QTL и обширным портфелем патентов. Qualcomm Technologies, Inc., дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, осуществляет управление всеми инженерно-техническими и исследовательскими инициативами, а также всеми производственными и обслуживающими подразделениями, включая филиал по производству полупроводников QCT. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Qualcomm, блог OnQ, а также наши страницы в Twitter и Facebook.

___________________________________________________________________

Qualcomm и Snapdragon являются торговыми марками Qualcomm Incorporated, зарегистрированными в США и других странах мира.

Qualcomm Snapdragon и Qualcomm Snapdragon Elite Gaming являются продуктами компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних предприятий.