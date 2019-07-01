Ляонин расширяет масштабы открытости внешнему миру

ЛЯОНИН (LIAONING), Китай, 1 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Согласно последним данным, японские предприниматели инвестировали создание свыше 7 000 предприятий на территории провинции Ляонин, вложив в эти проекты 24 млрд долл. США. В числе этих предприятий - не только представители таких традиционных отраслей, как приборо- и машиностроение и интенсивная переработка сельскохозяйственной продукции, но и новые бизнес-модели сфер торгового оборота, финансов и страхования. И количество новых секторов сотрудничества продолжает стремительно расти.

Ляонин и Южная Корея являются близкими соседями. Их объединяет не только схожесть географических характеристик, но и общность культуры и быта. Активное сотрудничество с развитыми в Южной Корее отраслями промышленности позволило соседствующим регионам углубить взаимодействие в сферах производства автомобилей на новых источниках энергии, портовой логистики и морских грузоперевозок, транспорта, финансов, туризма, образования, культуры и молодежного обмена. За первые четыре месяца 2019 года Южная Корея инвестировала в проекты на территории Ляонина 46,21 млн долл. США, что на 920,1 процент больше, чем годом ранее.

В сфере торгово-экономического сотрудничества и межличностного обмена с Россией, власти провинции делают акцент на углубленной интеграции в Китайско-монгольско-российский экономический коридор, а также согласованном взаимодействии между ляонинскими начинаниями в рамках инициативы "Пояс и путь" и зоной развития по модели "один порт и девять регионов" на российском Дальнем Востоке. Ляонин намеревается заметно повысить качество ляонинских железнодорожных перевозок из Маньчжурии в Китай и Европу через территорию России, а также окажет поддержку властям Инкоу в реализации проекта создания Китайско-российского зернового коридора.

В последние годы на фоне роста предпринимательства и инновационных начинаний предприятий провинции, а также по мере углубленной интеграции Ляонина на международном рынке - в частности, путем активного привлечения инвестиций из Японии, Южной Кореи и России, создания платформы для торгово-экономического сотрудничества и наращивания масштабов взаимодействия в сфере формирования промышленных парков, - руководству провинции удалось достичь впечатляющих результатов в аспекте торгово-экономического партнерства с ближайшими соседями. Можно с уверенностью сказать, что Ляонин расширяет масштабы своей открытости внешнему миру.

В дальнейшем управление по вопросам коммерческой деятельности пров. Ляонин продолжит разрабатывать ключевые инициативы для привлечения зарубежных инвестиций, углублять промышленное сотрудничество с Южной Кореей, Россией и другими странами мира, продвигать реализацию крупных проектов, обладающих хорошими рыночными перспективами, высокой научно-технологической ценностью, окупаемостью инвестиций и мощным влиянием на экономику и общество.