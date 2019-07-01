В Хунани прошла первая Китайско-африканская торгово-экономическая выставка

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 1 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Первая Китайско-африканская торгово-экономическая выставка (China-Africa Economic and Trade Expo (CAETE)), проходившая в центрально-китайской провинции Хунань с 27 по 29 июня, привлекла свыше 1 600 гостей из 53 стран Африки, а также более 3 500 китайских и зарубежных экспонентов, покупателей и профессионалов отрасли. Общее число посетителей мероприятия превысило отметку в 100 000 человек.

Как единственный в Китае механизм для продвижения торгово-экономического партнерства с Африкой на национальном уровне в рамках Форума сотрудничества "Китай-Африка" (FOCAC), выставка CAETE представляет собой первую в Хунани национальную платформу открытости внешнему миру и будет проводиться здесь на постоянной основе. В этом году темой выставки стало "Взаимовыгодное сотрудничество для тесного экономического партнерства между Китаем и Африкой".

В ходе мероприятия органы местного самоуправления, государственные и частные предприятия, финансовые учреждения, бизнес-ассоциации и неправительственные организации двух сторон подписали в общей сложности 84 соглашения о сотрудничестве. В рамках выставки были заключены сделки на общую сумму в 20,8 млрд долл. США, охватывающие самые разнообразные сферы промышленности и бизнеса, включая торговлю, инвестиции, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, промышленное производство, авиацию, туризм и взаимоотношения между городами-побратимами.

Хунань обладает уникальными географическими преимуществами для реализации важной стратегии развития центрального Китая, поскольку провинция расположена в самом центре регионального транспортного узла, граничит с Гуандуном и открывает быстрый доступ к Гонконгу и Макао. В качестве активного "промоутера" инициативы "Один пояс, один путь", Хунань в последние годы играет важную роль в продвижении китайской концепции открытости и развитии деловых связей.

Хунань активно наращивает объемы торгово-инвестиционного сотрудничества со странами Африки. На протяжении последних четырех лет двусторонний торговый оборот неизменно растет с темпами свыше 50% в год, и к 2018 году уже достиг показателя 2,8 млрд долл. США. Более 120 хунаньских компаний, включая CRRC Zhuzhou Locomotive, Yuan Long Ping High-Tech, SANY и Broad Homes, продвигают свою деятельность в сферах строительства, торговли, машиностроения и добычи минералов на африканском континенте.

По словам главы правительства провинции, в дальнейшем Хунань, следуя духу китайско-африканского сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь", будет отдавать приоритет восьми основным проектам, сформулированным в ходе прошлогоднего пекинского Саммита FOCAC. Основной акцент будет сделан на оказании странам Африки поддержки в вопросах формирования собственных стимулов роста с целью обеспечения высококачественного развития китайско-африканского делового сотрудничества в новую эпоху.

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