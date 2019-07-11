В Лас-Вегасе состоялась церемония закладки камня в фундамент Delta Hotels by Marriott

ЛАС-ВЕГАС (LAS VEGAS), 11 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- В среду, 26 июня, компания CAI Investments провела официальную церемонию закладки первого камня на месте строительства первого в Лас-Вегасе отеля сети Delta Hotels by Marriott по адресу 3883 West Flamingo Road. Чтобы отметить это событие, глава округа Кларк Майкл Нафт (Michael Naft), основатель CAI Investments Кристофер Бивор (Christofer Beavor), а также члены высшего руководства Marriott International и Crescent Hotels & Resorts сделали совместное фото, символически вскапывая землю под фундамент будущего здания, а 26 июня этого года было официально объявлено "ДНЕМ CAI INVESTMENTS - DELTA HOTEL".

Высококлассный 24-этажный отель будет предоставлять туристам и участникам разнообразных конференций полный спектр услуг и функциональное удобство. На территории комплекса предполагается разместить конференц-залы общей площадью 10 000 кв. футов. Торговые площади в отеле займут 1 600 кв. футов. В число дополнительных удобств комплекса войдут бассейн на крыше, фитнес-центр, крытая парковка, обеденная зона в фойе и кофе-бар. Уникальный объект, занимающий всю площадь участка по соседству с эстакадой Хармон, обеспечит своим гостям удобный доступ к Лас-Вегас-Стрип и лучшим конференц-центрам.

Филиал Delta Hotels by Marriott, который планируется открыть в четвертом квартале 2021 года, представляет собой завершающую фазу проекта многофункциональной застройки участка площадью 8,6 акров, начатого компанией CAI Investments в 2017 году. Многомиллионный проект также включает создание 27 000 кв. футов торговых площадей и ресторанов, арендаторами которых станут Walgreens, Del Taco, Denny's, Wahoo's Fish Tacos и Chick-Fil-A.

Визуализация проекта и фотографии церемонии закладки первого камня доступны по ссылке

Материалы закадровых съемок мероприятия можно скачать здесь

Титры к фото и видеоматериалам: Radioactive Productions

О КОМПАНИИ CAI INVESTMENTS:

CAI Investments специализируется на обеспечении надежной и привлекательной окупаемости инвестиций посредством стратегических сделок приобретения низкорентабельных объектов недвижимости и превращения их в доходные активы, укрепляющие стабильность и рост американского рынка. Авторитетная инвестиционная фирма осуществляет финансирование, строительство и управление объектами в ключевых регионах страны. Являясь полностью интегрированным предприятием со штатом из 20 сотрудников, CAI Investments предоставляет услуги комплексного руководства процессом строительства крупнейшим и самым влиятельным компаниям мира со специализацией в сферах обслуживания, розничной торговли, гостиничного и корпоративного бизнеса. Больше информации - на сайте caicap.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/944892/Delta_Render_Overall.jpg