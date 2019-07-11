Retrica представляет Season 2 с усовершенствованным функционалом UI/UX

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 11 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Retrica (генеральный директор - Парк Сангвон (Sangwon Park)) 10 июля представила полное обновление своего универсального фоторедактора. Это популярное приложение позволяет пользователям комбинировать разнообразные цвета и оттенки.

Обновленная версия программы, Retrica Season 2, получила способность анализировать сценарии использования и оптимизировать функционал приложения на основании полученных результатов анализа. Разработчики также упростили графический пользовательский интерфейс (UI/UX) фотосъемки (одной из ключевых функций Retrica) и позаботились о дополнительном удобстве коллекции фильтров. Приложение пополнилось разнообразными вариантами аспектового отношения, эффектами зума и размывания, а также временными метками, делающими использование редактора еще более увлекательным.

Новая функция и болшая гордость создателей Retrica, Inspiration Service, включает "View Finder" и "Insight". View Finder позволяет делиться фотографиями, сделанными с помощью приложения, и тем самым обмениваться своими "кадрами". При нажатии на фото, опубликованном в сервисе Inspiration, программа показывает фильтры, способные подчеркнуть и улучшить цветовую гамму снимка, не меняя общего впечатления. Insight предоставляет контент, рассказывающий увлекательные "истории" о цветах, световых эффектах и фотографических функциях Retrica. Разработчики планируют публиковать контент еженедельными сериями.

"Retrica завоевала популярность на глобальной волне сэлфи, и сегодня мы готовы сделать новый шаг вперед. Фильтры Retrica станут простейшим и удобнейшим инструментом для полной передачи всей гаммы визуальных ощущений и впечатлений пользователя, - прокомментировал генеральный директор компании-разработчика Парк Сангвон. - Мы и дальше будем разрабатывать новые фильтры, создавая идеальные сочетания цветов, теней и света, и тем самым обеспечивая пользователям смартфонов по всему миру возможность делать еще более прочувствованные, эмоциональные, исключительные снимки".

Обновленная версия Retrica уже доступна на Google Play и Apple App Store.

О компании Retrica

Продукт Retrica пользуется популярностью за непревзойденное качество и способность идеально сочетать разнообразные цвета и оттенки. Его любят пользователи по всему миру, включая США - арену наиболее ожесточенной борьбы среди разработчиков мобильных приложений. Фоторедактор Retrica позволяет делать снимки, полностью передающие атмосферу происходящего, потрясая не только обычных пользователей, но и профессиональных создателей контента. По состоянию на июнь 2019 года, приложение было загружено 420 млн раз по всему миру. Компания Retrica с головным офисом в Сеуле привлекла капиталовложения в размере 6 млн долл. США от различных инвесторов, включая Bessemer Venture Partners, Goodwater Capital и Altos Ventures.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Retrica (Retrica.co).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/943225/Retrica_UI_UX.jpg