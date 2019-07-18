В сети итальянских кафе "Руккола" действует специальное меню "Римские каникулы"

Москва, 18 июля. В сети популярных итальянских кафе для друзей "Руккола" с 15 июля до 30 августа действует специальное меню "Римские каникулы".

Только этим летом бренд-шеф кафе "Руккола" Виктор Апасьев вводит специальное предложение - "Римские каникулы". Название нового меню отсылает к известному фильму с Одри Хепберн и Грегори Пеком, действие которого разворачивается на улицах Вечного города. Все желающие смогут погрузиться в атмосферу итальянской столицы, не уезжая из Москвы.

Одной из составляющих "Римских каникул" являются легкие закуски. Посетителям предлагается попробовать тартары, которые подаются с чиабаттой: из говядины с каперсами, фисташками и сыром грана падано (470 руб.), из тунца с огурцом и гуакамоле (390 руб.) или из лосося с брокколи, кедровым орехом и гуакамоле (470 руб.). Рыбную тему развивают домашние маринованные анчоусы с томатами и маслинами (460 руб.) и крудо из лосося – тонкие ломтики рыбы в маринаде из оливкового масла и бальзамического уксуса (460 руб.). Зеленые оливки можно заказать отдельно (360 руб.).

Особого внимания заслуживают артишоки: маринованные в масле артишоки (390 руб.), моцарелла с артишоками и цветной капустой под соусом песто (390 р.), а также хумус с артишоками – восточное блюдо в авторском исполнении с артишоками и чиабаттой (380 руб.). Гости также смогут заказать овощи фритто с лимоном и пикантным айоли – брокколи и цветная капуста, обжаренные до хрустящей золотистой корочки (360 руб.).

Итальянское кафе Руккола (Общество с ограниченной ответственностью)

"САВИТАР" Юридический адрес : 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 6,2, офис Э 4 ПОМ I К 1 ОФ 15 ОГРН 5177746280806.

"Руккола". Итальянские кафе для друзей:

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