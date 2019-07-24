Международная садоводческая выставка-2019 продемонстрировала миру очарование Хайнаня

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 24 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- С 21 по 23 июля этого года на Международной садоводческой выставке-2019 в Пекине успешно прошли Дни Хайнаня. По сообщению официальных представителей Народного правительства провинции Хайнань, "изюминками" мероприятия стали выступления танцевальных и певческих коллективов, исполнение народных песен региона Даньчжоу и классической хайнаньской оперы, экспозиция, посвященная нематериальному культурному наследию острова, включая кукольный театр, технику производства парчовой ткани народности ли и изготовления традиционных костяных шпилек для волос, а также ряд активностей, направленных на продвижение туризма и фирменной продукции Экспериментальной портовой зоны свободной торговли. Участие в выставке позволило Хайнаню не только познакомить весь мир с преимуществами экологически чистой окружающей среды, обширными туристическими ресурсами и уникальным садово-парковым искусством, но и широко осветить ход создания Экспериментальной портовой зоны свободной торговли с китайской спецификой, а также прогресс, достигнутый властями провинции в аспекте передового развития острова.

Посетители Хайнаньского сада на Международной садоводческой выставке-2019 смогли полюбоваться стройными кокосовыми пальмами, экзотическими кораллами в лазурной воде и современными "зелеными" стенами, напоминавшими парчовые ткани народности ли. Сад, ставший настоящей квинтэссенцией красот тропического острова с его роскошными горными пейзажами, голубым океаном и буйной зеленью, позволил китайским и зарубежным гостям выставки на время погрузиться в волшебную атмосферу тропического курорта.

Одним из ключевых событий Дней Хайнаня стала туристическая промокампания Хайнаньской портовой зоны свободной торговли. Мероприятие привлекло обширное внимание туристов презентацией 33 увлекательных программ для летнего отдыха. Эти программы охватывают как пляжный отдых, так и активный туризм, гольф-туры и посещение тропических лесов. Пять таких программ включают не только традиционный "продукт" туристической отрасли Хайнаня - отдых на пляжах Саньи, - но и новые увлекательные предложения: серфинг, посещение магазинов дьюти-фри и островных достопримечательностей. Гостям выставки были представлены и три программы активного туризма, включая горно-морской тур класса "люкс", посещение термальных источников и исследование тропических лесов. Последний вариант - самый популярный продукт среди туристов, посещающих остров летом. Программа предусматривает три опции - близкое знакомство с богатствами местных дождевых лесов, исследование первобытной сельвы и рекреационный тур "Здоровье легких".

В ходе Дней Хайнаня города Хайкоу, Санья и Байша посредством презентаций и красочных художественных представлений знакомили посетителей выставки с природными ландшафтами и народными обычаями острова, делая этот уникальный уголок Поднебесной открытым всему внешнему миру.

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=341558