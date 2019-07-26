GAC Motor совместно с WWF участвует в создании первого в Китае национального заповедника

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 26 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания GAC Motor, Администрация национального заповедника Саньцзянюань ("Администрация парка") и Всемирный фонд защиты дикой природы ("WWF") в 2016 году представили первый в Китае план охраны национального парка. Недавно обнародованный организациями-партнерами отчет о результатах реализации данного плана продемонстрировал прогресс, достигнутый за последние три года, к которому с уверенностью можно отнести первый в Китае зафиксированный случай появления крайне редкого черного волка. Как показал отчет, активная роль GAC Motor в создании первого национального заповедника служит показательным примером участия частных предприятий в охране природных парков в качестве общественной силы.

Ознакомиться с интерактивным мультимедийным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8579351-gac-motor-wwf-sanjiangyuan-national-park/

На протяжении последних трех лет GAC Motor вместе с Администрацией парка и WWF разрабатывала и оптимизировала механизмы общественного участия в создании и управлении национальными заповедниками.

В истоках Хуанхэ обитают 15 000 особей 26 видов болотных птиц, часть из которых являются уязвимыми или находятся на черте вымирания. Установленные на территории заповедника инфракрасные камеры позволили получить редкие снимки снежных леопардов и черных волков, послужившие наглядным доказательством эффективного восстановления природной экосистемы в результате создания парка.

Чтобы повысить качество жизни местных скотоводов, организации-партнеры разработали программу "альтернативных источников средств к существованию", превратив население в хранителей заповедника, что позволило обеспечить устойчивое развитие местного сообщества и достичь базовых целей защиты окружающей среды. Участники проекта не только нашли выход из сложной ситуации с системой управления заповедников, но и достигли заметных прорывов с точки зрения мониторинга биоразнообразия и общей экосистемы парка.

"После открытия Национального заповедника Саньцзянюань для широкой публики в 2020 году его гости будут уделять больше внимания охране экологии. Мы надеемся, что другие предприятия и общественные силы присоединятся к нам, чтобы оказать поддержку в развитии и защите нашего парка", - отметил президент GAC Motor Юй Цзюнь (Yu Jun).

Став первым частным предприятием, принявшим участие в создании заповедника национального уровня, компания GAC Motor предоставила 25 внедорожников и несколько партий снаряжения для повседневного патрулирования территории парка. На протяжении этих лет компания неоднократно организовывала визиты волонтеров программы Wetland Ambassadors для совместных с экологами исследований биоразнообразия региона в целях защиты одного из важнейших в Азии источников пресной воды.

GAC Motor помогла руководству заповедника обеспечить общую охрану природной экосистемы региона и намеревается оказывать администрации дальнейшую поддержку в ходе подготовке к открытию парка для широкой публики. Компания также продолжит сотрудничать с администрацией заповедника и WWF в создании образцово-показательного природного парка, демонстрирующего миру достигнутый Китаем прогресс в вопросах охраны и восстановления окружающей среды.