Неделя LG Electronics прошла в рамках молодежного форума "Территория смыслов 2019"

Солнечногорск, 1 августа. Неделя LG Electronics состоялась в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов 2019", который проходит с 5 июля по 20 августа в Солнечногорске.

На протяжении 10 лет LG Electronics сотрудничает с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и уже пятый год выступает партнером Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который впервые прошел на базе Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Для участников и гостей третьей смены форума – "Экосреда-Волонтеры" - компания провела комплекс образовательных и развлекательных мероприятий.

Официальное открытие третьей смены форума состоялось 21 июля на базе Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Директор по связям с общественностью и социальным проектам компании LG, член Координационного Центра по донорству при Общественной палате РФ Татьяна Шахнес выступила с приветственным словом для участников форума. На сцене к ней присоединились послы добрых дел и давние друзья LG: режиссер и представитель Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, телеведущая и бизнесвумен, влиятельный блогер с аудиторией около 3 млн подписчиков Айза Анохина. Торжественное открытие продолжилось приветственным видеообращением сооснователя и руководителя организационного комитета зеленого марафона "Бегущие сердца" Полины Киценко.

В рамках форума LG Electronics провела 99-й день Донора. Мероприятие прошло при организационном участии Центра крови ФМБА России в условиях мобильного комплекса заготовки крови. К донорской инициативе LG присоединились более 100 участников третьей смены форума – "Экосреда-Волонтеры". Далее состоялись "Диалоги на равных" с рассказами о мотивации и добрых делах президента LG Electronics в России и странах СНГ г-на Иль Хван Ли, народных артистов России, представителей известной цирковой династии в четвертом поколении Эдгарда и Аскольда Запашных, российской радио- и телеведущей, писателя Юлии Барановской. Прошедшее мероприятие продолжило марафон #LGОгоньДобрыхДел, главная цель которого - вдохновлять на собственном примере и объединять людей для реализации благородной миссии.

"Мне было приятно видеть такое огромное количество молодых и талантливых ребят на этом форуме, так поддерживающих развитие донорства в России и совсем не безразличных не только к своему будущему, но и своей родной стране. Я был рад поделиться с ними своим опытом и знаниями в области построения целей", - поделился г-н Иль Хван Ли.

Увлекательная и полезная образовательная программа реализовывалась при помощи новейших моделей бытовой техники, производимых компанией LG Electronics.

Для участников форума LG провела кулинарный мастер-класс Владислава Пискунова "Очарование русской кухни". Знаменитый шеф-повар московского ресторана "Матрешка" и автор кулинарных книг продемонстрировал искусство приготовления изысканных блюд с использованием микроволновой печи LG NeoChef. Партнером Владислава стала российская актриса театра и кино, певица, телеведущая Анастасия Макеева. В течение всего одного часа Владислав и Анастасия не только приготовили три блюда, включая русскую картофельную запеканку, запеченных сома в Иван-чае и репы с грибами, но и научили ребят красивой сервировке в домашних условиях. При помощи умной колонки LG XBOOM AI ThinQ WK7Y с голосовым помощником Алиса от Яндекс, наставники научили ребят, как можно легко узнать и другие рецепты русской кухни. Благодаря технологии MERIDIAN умная колонка воспроизводит звучание высокого разрешения, словно в студии или на концерте рядом с любимыми музыкантами. За свежесть продуктов отвечали холодильники LG DoorCooling+ с дополнительным потоком холодного воздуха и InstaView™ Door-in-Door®. Стиральные машины c функцией сушки, а также новая интеллектуальная модель LG AIDD и система LG Styler весь форум обеспечивают чистоту одежды участников, а беспроводные пылесосы LG CordZero A9 и R9 вместе с очистителями воздуха поддерживают здоровую атмосферу в образовательных шатрах.

При поддержке Федерации киберфутбола LG также провела на молодежном форуме турнир FIFA 19 с участием блогера Babatumba и известных телеведущих Максима Шарафутдинова и Алеси Шикун. Увлекательное и динамичное состязание проходило на игровых мониторах LG UltraGear 24GM79G-B. Геймеры смогли по достоинству оценить игровую графику в полном масштабе: минимальное время отклика (всего 1 мс) и частоту развертки (144 Гц). Мониторы LG служат форуму не только во время состязаний, а также в пресс-центре для профессиональной работы с видео и графикой.