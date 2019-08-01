Открыта регистрация профессиональных посетителей 2-й сессии CIIE

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 1 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Организаторы второй Китайской международной выставки импортных товаров (China International Import Expo (CIIE)) сообщили о начале регистрации профессиональных посетителей мероприятия. Все профессиональные посетители из Китая и других стран мира могут зарегистрироваться на официальном веб-сайте выставки до 30 сентября.

Ссылка на страницу регистрации: https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book?locale=en

Руководство по регистрации: http://youtu.be/g6aruvCkshc

Вторая сессия CIIE, которая пройдет в Шанхае в ноябре этого года, охватит семь выставочных зон: сервис трейд-ин, автомобильная промышленность, наука и техника, стиль жизни, медицинское оборудование и товары для здравоохранения, продукты пищевой и сельскохозяйственной промышленности.

Запланированная площадь корпоративных экспозиций на второй сессии CIIE составляет 300 000 кв. м, что значительно больше, чем на первой выставке.

На второй CIIE появится зона демонстрации высококлассной потребительской продукции, где будут представлены изделия, связанные с дополненной и виртуальной реальностью, а также современным уходом за пожилыми людьми. Цель создания этой зоны заключается в создании дополнительного стимула для экономического роста и потребления в Китае.

Организаторы выставки приглашают к участию профессиональных покупателей, отраслевых экспертов и представителей частного бизнеса, правительственных органов и общественных организаций.

Чтобы максимально упростить процедуру регистрации профессиональных гостей, оргкомитет решил предпринять целый ряд мер:

Во-первых, участники прошлогодней выставки будут освобождены от необходимости в повторной регистрации. При входе на платформу регистрации поданная ими ранее информация будет автоматически загружена в систему после нажатия на клавишу "Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ CIIE".

Во-вторых, будет заметно продлен крайний срок регистрации. Профессиональные посетители смогут зарегистрироваться до 30 сентября, что на целый месяц больше, чем в прошлом году.

В-третьих, по окончании процесса регистрации профессиональные гости будут получать подробную информацию о мероприятиях CIIE в формате регулярных электронных писем.

В прошлом году в Шанхае состоялась первая сессия CIIE, познакомившая весь мир с достижениями Китая на пути к глобализации и экономическому росту.

Объем потенциальных сделок, заключенных в ходе выставки, составил 57,8 млрд долл. США. Самым результативным оказался сегмент высококлассных смарт-технологий (16,5 млрд долл. США). За ним последовали сектора сельскохозяйственной продукции (12,7 млрд долл. США) и автомобильной промышленности (12 млрд долл. США).

Вторая сессия CIIE будет проходить с 5 по 10 ноября 2019 года в Шанхае.

О Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo)

CIIE - китайская национальная выставка импортных товаров и услуг, проводимая при спонсорской поддержке Министерства коммерции КНР и Народного правительства г. Шанхая.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/955235/Registration_Begins_for_Professional_Visitors_of_the_2nd_CIIE.jpg