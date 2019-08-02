XCMG открывает центр запчастей в Монголии

УЛАН-БАТОР (ULAANBAATAR), Монголия, 2 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Официальное открытие первого Центра запчастей компании XCMG (000425.SZ) в Улан-Баторе состоялось 23 июля. Новый центр является финальным элементом в "пазле" региональной цепочки поставок XCMG и позволит компании предоставлять полный комплекс услуг технической поддержки и обслуживания клиентам в Монголии.

Новый Центр запчастей соединит между собой головной офис производителя в китайском городе Сюйчжоу, дистрибуционную базу в Эрэн-Хото и вспомогательные склады в горнодобывающих районах. Результатом станет создание комплексной платформы поставок высококачественного оборудования и его безупречной эксплуатационной поддержки на протяжении всего жизненного цикла.

"На протяжении следующего десятилетия Монголия планирует нарастить темпы инфраструктурного строительства, и компания XCMG намеревается содействовать развитию регионального рынка. Благодаря нашему новому сервисному центру и комплексной цепочке обслуживания, наши совместные возможности будут поистине безграничными", - отметил г-н Сун.

Объемы экспорта продукции XCMG в Монголию с каждым годом растут. По данным последнего отчета таможенной службы, по состоянию на июль текущего года общее количество оборудования, отгруженного монгольским клиентам, превышает показатели 2018 года на 113 процентов. Столь резкий рост экспорта подтверждает лидерские позиции XCMG в сегментах крупнотоннажных карьерных экскаваторов, погрузчиков, грейдеров и самосвалов, пользующихся предпочтением у монгольских операторов.

Для удовлетворения постоянно растущего спроса на запасные детали, техническую поддержку и сервисное обслуживание в апреле 2019 года компания XCMG вместе с региональным дилером AODE инициировала проект создания Центра запчастей. Совокупный объем инвестиций в строительство объекта площадью 2 000 кв. м (21 528 кв. футов) в Улан-Баторе составил 20 млн юаней (2,9 млн долл. США).

Центр позволит XCMG заметно расширить свои возможности снабжения клиентов в Монголии и соседних регионах запасными частями и оптимизировать сервисы продаж на Ближнем Востоке в целом.

"Наша компания стремится предоставлять высококлассные продукты и сервисы всем нашим клиентам, а поскольку сервисное обслуживание является частью самого продукта, чтобы завоевать доверие клиентов, XCMG намеревается активно вкладывать средства в создание международную сеть поставок запасных частей и стандартные процедуры обслуживания", - отметил президент и генеральный директор XCMG Ван Минь (Wang Min).

О компании XCMG

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и располагает 76-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает шестое место в рейтинге ведущих игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 183 страны и региона мира.

Сопутствующие ссылки: http://www.xcmg.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/955692/XCMG_Mongolia_new_parts_center.jpg