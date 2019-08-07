Kion Cosmetics удостоен международной награды за достижения в сфере натуральной косметики

САН-ПАУЛУ (SÃO PAULO), 3 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- 20 июля Kion Cosmetics, косметический бренд бразильской компании Brazilian Kimberlite Clay, получил премию Winner 2019 Trophy Awards за технологические инновации и выдающиеся достижения в сфере натуральной и веганской косметики. Вручение награды от авторитетного издания International Business Magazine состоялось на территории Castle Hotel and Spa в Тарритауне (штат Нью-Йорк. Отличаясь высокоэффективными формулами, все продукты бренда содержат в своем составе ценную глину и натуральные компоненты исключительно растительного происхождения, не проходящие тестирование на животных.

"Признавая успехи Kion Cosmetics, эта премия имеет весьма важное значение как инструмент для популяризации торговой марки и расширения возможностей для бизнеса на международном рынке", - заявил президент BKC Урандир Фернардес де Оливейра (Urandir Fernandes de Oliveira), подчеркнув, что в ассортименте бренда представлен широкий спектр продуктов по уходу за лицом, телом и волосами, и все эти средства содержат технологические инновации, демонстрирующие эффективность в борьбе с морщинами, осветлении, очищении, увлажнении кожи и уменьшении объемов тела.

Основанная три года назад компания сразу привлекла внимание международных корпораций премиального сектора, и ее продукция появилась на прилавках крупнейших торговых центров мира - в Лондоне, Дубае, Нью-Йорке и Беверли-Хиллс. "Прежде чем приступить к масштабному производству, мы представили продукцию Kion на международных выставках и получили столько положительных отзывов, что начали экспорт еще до того, как наши средства появились в магазинах Бразилии", - пояснил директор по вопросам международного развития компании Лучиано Дидье (Luciano Didier).

В этом году бренд делает акцент на освоении рынков Азии, включая Китай и Таиланд, а также на расширении своего присутствия в США. В Бразилии компания планирует открыть около 60 киосков и магазинов в крупнейших шопинг-центрах страны. Продукцию торговой марки можно приобрести и в Интернет-магазине kioncosmetics.com (сайт имеет версии на португальском, английском, французском и испанском языках) или через систему телемаркетинга (+55 11 25770275).

Основным сырьем для продуктов Kion служит красная бразильская кимберлитовая глина, считающаяся весьма редким и ценным материалом, образовавшимся более 850 млн лет назад и имеющим свыше 130 видов применения в косметической и фармацевтической сферах. Эту глину, входящую в число самых действенных элементов для омоложения кожи, добывают в регионе Коргинью в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул.

"Эффективность кристаллов и минералогического состава нашей глины подтверждены бразильской лабораторией Komsoscience и канадским агентством Bureau Veritas", - отметил исполнительный директор бренда Алан Оливейра (Alan Oliveira).

Kion Cosmetics постоянно принимает участие в ведущих международных отраслевых выставках, включая In-Cosmetics, Cosmoprof, Expocosmética и т.д. Многочисленные специализированные издания - Glamour UK, Harper's Bazaar, Vogue Россия и Cosmetics Design, - уже дали высокую оценку уникальным свойствам продукции бренда.

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