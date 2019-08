Supermicro представляет системы на базе процессоров AMD EPYC™ 7002

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 8 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, сегодня представила первую линейку серверов А+ поколения H12, обеспечивающих современным центрам обработки данных новый уровень интеграции и высочайшие показатели производительности с помощью процессоров серии AMD EPYC™7002.

Новые серверы Supermicro H12 A+ с процессорами AMD EPYC™ 2-го поколения должны демонстрировать двукратное повышение производительности, благодаря увеличенному вдвое количеству ядер по сравнению с системами на базе процессоров AMD EPYC™ предыдущего поколения. При использовании новых устройств линейки А+ пользователи могут рассчитывать на повышенную производительность ускорителя ГП, а также в четыре раза более высокий показатель FLOPS на каждое гнездо.ii

Мировой рекорд производительности

С помощью серверов Н12 А+ компании Supermicro удалось достичь рекордных контрольных показателей производительности в обеих категориях TPCx-IoT и TPC-DS. В категории TPCx-IoT 4-узловой сервер H12 TwinPro™ 2U продемонстрировал показатель в 472200,88 IoTps, доказав свою способность обеспечивать надлежащую скорость анализа данных шлюзами IoT, что играет критически важную роль для будущего взрывного роста количества устройств Интернета вещей. Этот момент приобретает особенное значение на фоне радиального повышения пропускной способности сетей 5G. Новый мировой рекорд в категории TPC-DS был достигнут с помощью системы Supermicro H12 A+ BigTwin. Этот сервер обеспечивает высочайшую производительность и самый низкий показатель финансовых вложений для базы данных емкостью 10 ТБ с 64% повышением QphDS (количества составных запросов в час) и экономией на уровне 0,05 долл. США в расчете на QphDS по сравнению с предыдущем обладателем мирового рекорда.

"Передовые серверы Supermicro H12 A+ используют возможности процессоров AMD EPYC 7002, обеспечивая идеальное сочетание характеристик современных дата-центров, включая стабильные показатели виртуализации, до 64 высокопроизводительных ядер на гнездо, до 128 потоков на гнездо и встроенные контроллеры дисков, позволяющие избегать проблем с доступом к памяти, - прокомментировал корпоративный вице-президент по вопросам продаж и коммерческой деятельности Исмаил Сайедуддин (Ismail Sayeeduddin). - Серверы Supermicro H12 A+ доступны в широком спектре оптимизированных конфигураций и с различной емкостью хранилищ для удовлетворения самых разнообразных потребностей наших клиентов".

Кроме того, благодаря комплексному и сбалансированному набору параметров I/O, памяти и безопасности, новые серверы Supermicro A+ обеспечивают ЦОД повышенную гибкость и быстроту реагирования. Являясь первым поколением систем с поддержкой PCI-E® 4.0, эти серверы характеризуются большим объемом памяти для среды выполнения на уровне 4 Тб на каждое гнездо, поддерживающим работу модулей памяти DDR4 с частотой до 3200 МГц.

"Мы благодарим наших партнеров за поддержку в вопросах внедрения процессоров AMD EPYC 7002, - прокомментировал корпоративный вице-президент и генеральный директор AMD Datacenter Solution Group Скотт Айлор (Scott Aylor). - Решения на базе EPYC создают новый стандарт производительности для современных дата-центров. Благодаря увеличенному двое количеству узлов, поистине революционным эксплуатационным показателям и встроенным функциям безопасности - и все это в формате передовой архитектуры, - пользователи могут преобразовывать работу своих центров обработки данных в том темпе, который необходим для развития их бизнеса".

Компания Supermicro предоставляет передовой портфель систем и решений Server Building Block Solution® на базе AMD EPYC™. От одногнездовых базовых и WIO-серверов до высококлассных серверных систем Ultra и многоузловых серверов BigTwin™ and TwinPro™, - Supermicro дает своим клиентам возможность создавать оптимизированные прикладные решения с множеством различных конфигураций.

Новые процессоры AMD EPYC™ 2-го поколения совместимы с системами Supermicro H11 (поддержка drop-in для плат rev 2.x), благодаря чему новые и существующие пользователи систем поколения Н11 могут с легкостью модернизировать свою инфраструктуру при отсутствии необходимости в поддержке PCI-E® 4.0. Существующие решения Supermicro H11 обладают поистине уникальными конкурентными преимуществами на рынке, поскольку предоставляют поддержку модулей памяти DDR4-3200MHz.iii

Для получения дополнительной информации о продукции Supermicro посетите веб-сайт www.supermicro.com.

О компании Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Компания Supermicro®, передовой новатор в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

i Прогнозирумые показатели процессоров AMD EPYC по состоянию на 3 июля 2019 года с использованием компьютерной модели досерийных элементов и результатов внутреннего тестирования SPECrate®2017_int_base. Результаты могут отличаться от итогов производственных тестов. Результаты EPYC 7601 по состоянию на июнь 2019 http://spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190411-11817.pdf. SPEC®, SPECrate® и SPEC CPU® являются зарегистрированными торговыми марками Standard Performance Evaluation Corporation. Больше информации см. на www.spec.org. ROM-23

ii Предполагаемое повышение характеристик устройств нового поколения, исходя из внутренней проектной спецификации AMD "Zen 2" в сравнении с "Zen". "Zen 2" отличается вдвое большей плотностью ядер по сравнению с "Zen", что в сочетании с двукратным повышением пикового показателя FLOP из расчета на каждое ядро при одинаковой частоте приводит к четырехкратному повышению показателя FLOP в аспекте пропускной способности. Фактические результаты серийных изделий могут отличаться от прогнозируемых.

iiiНекоторые поддерживаемые функции и опции процессоров AMD EPYC™ второго поколения (под кодовым названием "Rome") при использовании материнских плат, предназначенных для процессоров AMD EPYC 7000 первого поколения, требуют обновления BIOS, предоставляемого производителем вашего сервера. Для поддержки всех доступных функций необходимы материнские платы, разработанные под процессоры "Rome". ROM-06

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957393/Supermicro_AMD_EPYC_7002_Series_Processor_based_Systems.jpg