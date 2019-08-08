Состоялся пресс-тур на фармацевтическое производство нового поколения "Ниармедик Фарма"

Москва, 8 августа. В рамках празднования 30-летия компании "Ниармедик" 19 июня был организован пресс-тур для российских СМИ на фармацевтическое производство нового поколения "Ниармедик Фарма". Встреча в дружеской атмосфере с ведущими специалистами ГК "Ниармедик" изменила представление многих журналистов о масштабах и возможностях российской фармацевтической отрасли.

Руководители направлений ГК "Ниармедик" в ходе круглого стола познакомили гостей с разработками компании. Это и проекты в сфере регенеративной медицины, и исследования лекарственных средств, которые стимулируют заложенные природой механизмы, помогающие организму справляться с болезнями.

Журналистам были представлены продукты "Ниармедик", которые давно присутствуют на отечественном рынке и уже заслужили признание медицинского сообщества и потребителей, а также новые продукты, которые только готовятся к регистрации.

В рамках пресс-тура специально для гостей была проведена экскурсия на производственную площадку полного цикла по выпуску препарата "Кагоцел", противовирусного лекарственного средства №1 в стране, также собственной разработки компании.

За время своего присутствия на рынке "Кагоцел" получил признание как специалистов, так и потребителей, являясь неоднократным победителем премий Russian Pharma Awards, "Зеленый крест" и "Товар года".

Специалисты "Ниармедик" рассказали и о ближайших планах компании на строительство нового участка для противотуберкулезного препарата "Макозинон", инновационного средства для лечения сложных форм заболевания. Сейчас на территории завода проводятся синтезирование и масштабирование пробной партии субстанции препарата.

Отдельного внимания заслужило уникальное для России производство реагентов для генетической идентификации и установления родства, которое было открыто на территории "Ниармедик Фарма" в конце прошлого года. Оно имеет сертификат соответствия ключевому стандарту качества для криминалистических производств ISO 18385, который сочетает в себе требования GMP, а также специфические требования к наборам для криминалистики. Компания "Ниармедик" является первой российской компанией-обладателем этого сертификата и четвертой в мире. Наборы предназначены, в первую очередь, для работы судебно-медицинских лабораторий Министерства здравоохранения РФ, экспертных лабораторий Министерства внутренних дел, следственного комитета и Министерства обороны.

Представители медицинских, научно-популярных и лайфстайл изданий имели редкую возможность получить исчерпывающие ответы на интересующие вопросы от экспертов компании в области клинических и доклинических исследований, доказательной медицины, фармаконадзора и пострегистрационных наблюдений лекарственных препаратов.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.