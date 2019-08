LONGi получила рекордный рейтинг инвестиционной привлекательности

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 8 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания LONGi Solar, дочернее предприятие LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, получила рекордный рейтинг инвестиционной привлекательности по данным недавно опубликованного отчета о рентабельности модулей и инверторов Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Solar Module & Inverter Bankability 2019.

Специалисты BNEF задали банкам, финансовым фондам, застройщикам, генеральным подрядчикам и экспертам по предварительной технической оценке вопрос о том, какие бренды из 48 производителей солнечных модулей они считают инвестиционно привлекательными (т.е. подходящими для использования в проектах создания солнечных электростанций с привлечением безоборотного кредитования). По результатам опроса за 2019 год рейтинг компании LONGi продемонстрировал впечатляющий рост на 91%, достигнув самого высокого показателя за всю историю существования предприятия, что очевидно свидетельствует о зрелости LONGi как авторитетного отраслевого бренда.

LONGi также получила "звездный" статус "Top Performer" в ежегодном отчете о показателях надежности фотоэлектрических модулей PV Evolution Labs (PVEL) 2019 PV Module Reliability Scorecard. Модули LONGi удостоились титула "Top Performer" по итогам тестирования по всем четырем категориям PVEL, включая испытания несколькими термическими циклами, нагрев во влажной среде, стойкость к динамико-механической нагрузке и снижение мощности из-за воздействия отрицательного напряжения (PID).

Наряду с результатами упомянутого выше опроса, агентство BNEF также обнародовало рейтинг "Топ-15 брендов фотоэлектрических модулей, используемых в проектах с финансированием за счет краткосрочных ссуд" по состоянию на 1 июля 2017 года. Три лидера этого рейтинга поставили для нужд подобных проектов оборудование общей мощностью почти в 5 ГВт. Компания LONGI занимает вторую строчку в этом рейтинге с профинансированными сделками на 1 447 МВт.

Предприятие также названо самым кредитоспособным производителем модулей. Для оценки кредитоспособности производителей эксперты BNEF используют Z-модель Альтмана - комбинацию финансовых показателей, указывающих на вероятность банкротства компании в ближайшие два года. LONGi получила оценку 3,1, свидетельствующую о высокой финансовой стабильности и минимальном риске банкротства предприятия. Оценка LONGi по Z-модели Альтмана - самая высокая среди всех узкоспециализированных производителей солнечных модулей.

Кроме высочайшего рейтинга кредитоспособности и надежности, LONGi также вошла в число крупнейших производителей фотоэлектрических модулей по существующим и планируемым объемам выпуска продукции. По данным поведенного компанией PV Tech анализа международного наращивания производственных мощностей, в 2019 году объемы производства и сборки модулей под брендом LONGi превысит 13 ГВт, что сделает компанию крупнейшим в мире производителем PV-оборудования.

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/957556/LONGi_Solar.jpg