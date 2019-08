Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng Group представят новые выставки в Шэньчжэне

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 12 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компании Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd недавно заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, сообщив об этом в ходе совместной пресс-конференции 8 августа на территории выставочного комплекса Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center. Стороны анонсировали проведение в 2020 году двух новых промышленных выставок - South China International Industry Fair (SCIIF) и Chengdu International Industry Fair (CDIIF). Этот шаг направлен на совместное освоение рынка услуг организации выставок и конференций в южных и юго-западных регионах Китая.

Компания Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd, учреждение которой было одобрено Муниципальным правительством Шанхая, является крупным государственным предприятием современной сферы услуг со специализацией в трех основных направлениях: сервисах кадровой поддержки, организации выставок и конференций и международной торговле. Входящее в состав Donghao Lansheng Group подразделение Convention and Exhibition Group располагает обширными ресурсами для проведения мероприятий различного уровня. Компания имеет опыт успешной организации целого ряда выставок под известными и влиятельными брендами, включая China International Industry Fair (CIIF) и China (Shanghai) International Technology Fair.

Deutsche Messe AG входит в пятерку ведущих немецких подрядчиков, предоставляющих услуги организации и проведения выставок, и в десятку крупнейших предприятий данного сектора в мире. Основная деятельность компании направлена на проведение передовых международных выставок в Ганновере, а также в ряде других стран мира. Располагая современной инфраструктурой и обширным опытом организации различных экспозиций, Deutsche Messe AG пользуется популярностью и авторитетом у экспонентов и участников выставок. Основанная в 1947 году компания владеет крупнейшим выставочным комплексом в мире - Hannover Exhibition Center площадью в 1 млн кв.м.

Начиная с 2006 года, Deutsche Messe AG и Donghao Lansheng Group совместно проводят выставки под брендом CIIF.

Церемонию подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве посетили представители высшего руководства обеих компаний, а также специально приглашенные гости. В числе присутствующих были старший вице-президент Deutsche Messe AG г-н Арно Райх (Arno Reich); вице-президент Donghao Lansheng (Group) г-н Лю Хунцзе (Liu Hongjie); президент Shanghai DLG Exhibition & Events (Group) г-н Чэнь Хуэйфэн (Chen Huifeng); управляющий директор Hannover Milano Fairs China г-н Гэри Лю (Gary Liu); заместитель генерального директора Hannover Milano Fairs China г-н Уинсон У (Winson Wu); генеральный директор Shanghai Industry & Commerce Exhibition г-н Чжоу Вэй (Zhou Wei); заместитель генерального директора Shanghai Industry & Commerce Exhibition г-н Юань Хунхуэй (Yuan Honghui); президент и генеральный директор Amanda (China) г-н ЯМАМОТО КОДЗИ (YAMAMOTO KOJI); исполнительный заместитель генерального секретаря Шанхайского филиала Альянса промышленного Интернета г-н Ван Сюцинь (Wang Xuqin) и президент Гуандунской ассоциации предприятий лазерной промышленности г-н Хоу Жохун (Hou Ruohong).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/958297/Launch_Ceremony_SCIIF_CDIIF.jpg