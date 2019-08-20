Infortrend преобразует нефтегазовый сектор с помощью новых технологий Big Data

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), Tайвань, 20 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) предоставила международной нефтегазодобывающей компании возможность повысить эффективность производства с помощью современных технологий анализа больших данных. Решение Infortrend для хранения данных характеризуется передовыми показателями пропускной способности, что гарантирует оперативное и безошибочное получение и анализ данных. Технологии хранения информации от Infortrend позволяют гиганту нефтегазовой отрасли выявлять месторождения с лазерной точностью, анализируя колоссальные объемы данных бурения в режиме реального времени.

В нашу информационно насыщенную эпоху успех деятельности любого предприятия в значительной степени зависит от извлечения максимальной выгоды из информационных активов с целью повышения продуктивности и поиска новых путей создания бизнес-инноваций. Что самое важное, ключевые лица компаний сегодня располагают полным арсеналом средств аналитики данных для разработки стратегических планов и повышения конкурентоспособности своих предприятий.

Нефтегазовая отрасль - лишь один из примеров успешного применения технологий анализа больших данных для повышения эффективности производства, поскольку добыча нефти и газа всегда сопряжена с колоссальными объемами информации, получаемой от тысяч единиц различного бурового оборудования - скважинных датчиков, сейсмографов, гидрофонов и т.д.

China National Offshore Oil Corporation, одна из ведущих нефтедобывающих компаний мира, обнаружила запасы нефти в Бохайском заливе в объеме свыше 3 млрд тонн. Для эффективного выявления месторождений компания создала в северном Китае собственный центр обработки информации, задачей которого является централизованный сбор всех данных бурения с последующим анализом и расчетом точных результатов посредством распределенной вычислительной системы.

В рамках этого проекта компания установила в своем дата-центре сотни хранилищ Infortrend EonStor DS и EonStor GS для сбора и хранения жизненно важной информации. Хранилища Infortrend поддерживают скорость чтения/записи на уровне до 11 000/5 500 Мб/с и демонстрируют производительность на уровне до 750 000 IOPS, что позволяет полностью удовлетворить потребности заказчика в высокоскоростном получении и анализе данных.

В дополнение к высокой производительности, унифицированные системы EonStor GS могут использоваться в качестве NAS-хранилищ, что дает различным подразделениям нефтедобывающей компании возможность совместно работать над файловыми папками, повышая эффективность взаимодействия.

Минимальное время простоя - важный фактор для таких критически важных и ответственных прикладных сценариев, как добыча нефти и газа. Системы хранения данных Infortrend характеризуются высокой эксплуатационной надежностью и оснащаются резервными источниками питания, вентиляторами и контроллерами. Модульный дизайн позволяет в "горячем" режиме заменять неисправные компоненты без перебоев в работе системы.

"На фоне продолжающегося роста спроса на энергоресурсы предприятия нефтегазового сектора сталкиваются с необходимостью внедрять эффективные и стабильные IT-платформы для сбора и обработки громадных объемов данных. Широкий ассортимент систем хранения данных корпоративного уровня от Infortrend способен помочь компаниям воспользоваться преимуществами технологий аналитики больших данных с помощью передовых решений для управления информацией", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com