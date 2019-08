Supermicro расширяет портфель систем vSAN для гиперконвергированной инфраструктуры

САН-ФРАНЦИСКО (SAN FRANCISCO), 26 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, расширила линейку систем vSAN и включила новое решение vSAN корпоративного класса - Ultra SuperServer - в свой обширный ассортимент полностью конфигурированных, готовых к использованию серверных систем. Продукты Supermicro, в сочетании с проверенными практикой технологиями vSAN, представляют собой комплексные решения для рынка гиперконвергированной инфраструктуры.

"Гиперконвергированное решение Supermicro Ultra vSAN обеспечивает весьма впечатляющее повышение производительности инфраструктуры (24%) по сравнению с предыдущими платформами для виртуализированных сетей, - отмечает президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Серверные системы Supermicro 2U/1U Ultra SuperServer, в зависимости от конфигурации, способны поддерживать 20, 10, четыре или два горячезаменяемых дисков NVMe и оснащаются процессорами 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable или SSD Intel® Optane™ DC. Многоузловая система (2U-4 узла) высокой плотности BigTwin оптимизирована под прикладные сценарии выполнения критически важных задач, поддерживает до 6 Тб памяти на каждый узел и конфигурирована под нужды гиперконвергированной инфраструктуры. Обе системы идеально подходят для специфических рабочих нагрузок, обеспечивая простоту выполнения операций, гибкость, низкую себестоимость владения (ТСО) и ресурсоэкономичность для интеллектуальных корпоративных систем".

Комплексные серверные системы Ultra SuperServer и BigTwin™ вместе с полной линейкой узлов Supermicro vSAN ускоряют программно-определяемый переход, оптимизируют инфраструктуру ЦОД, обеспечивая быстрый выбор и внедрение программного и аппаратного обеспечения дата-центров.

Решения Supermicro 2U/1U Ultra SuperServer могут с легкостью конфигурироваться под нужды различных прикладных сценариев. Платформы Ultra SuperServer поддерживают большое число дисков NVMe и дорожек PCI-E, обеспечивая работу сетевых интерфейсных плат (NIC), предоставляющих достаточную пропускную способность для внешнего доступа в формате "over fabrics".

Система BigTwin с процессорами 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable оснащается гибким, ресурсоэкономичным сетевым модулем ввода/вывода Supermicro (SIOM) и поддерживает All-Flash NVMe. В сочетании с SSD Intel® Optane™ DC и NVMe для кэширования высокопроизводительных SDS это решение в три раза повышает производительность хранилищ данных. В числе других преимуществ системы - повышенный эксплуатационный ресурс и возможность записи до 30 дисков в сутки (DWPD), что позволяет продлевать жизненный цикл прикладных сценариев.

Supermicro представит эти и другие новинки на стенде №965 в ходе выставки VMworld 2019, которая будет проходить 25-29 августа на территории Moscone Center в Сан-Франциско (Калифорния).

Для получения дополнительной информации о полной линейке встроенных модульных решений Supermicro посетите веб-сайт www.supermicro.com/Embedded или загрузите брошюру "Встраиваемые решения".

Больше информации о VMworld 2019 и регистрация участников - по ссылке https://www.vmworld.com/en/us/index.html.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных IT, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

