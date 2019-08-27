Компания Deutsche Telekom сертифицировала чипсет NB-IoT UNISOC IVY8908A

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 27 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Мир, в котором мы живем, представляет собой прогрессивное пространство данных, скоростей и технологий. Телефоны, гаджеты, устройства с каждым днем становятся умнее, получая все более широкий доступ к круглосуточной цифровой связи. Интернет вещей, или IoT, играет важную роль в реализации подобной концепции взаимосвязанного мира во вполне осязаемом будущем. В стремлении ускорить воплощение этой концепции в реальность компания Deutsche Telekom недавно сертифицировала чипсет NB-IoT UNISOC IVY8908A, предоставив ему статус одного из рекомендуемых решений NB-IoT.

Чем же важен этот шаг и почему его называют настоящей революцией в телекоммуникационной сфере? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо сначала понять, что же такое NB-IoT и какие возможности создает UNISOC с помощью IVY8908A.

Что такое NB-IoT?

Узкополосный Интернет вещей, более широко известный под аббревиатурой NB-IoT, представляет собой стандартизованная технология энергоэффективной сети дальнего радиуса действия (LPWA), которая обеспечит бум создания новых устройств и сервисов IoT по всему миру. Технология оптимизирует параметры энергопотребления, пропускной способности системы и спектральной эффективности пользовательских устройств. Эту технологическую инновацию поддерживают все крупные производители мобильных чипсетов и оборудования. Технология способна сосуществовать с мобильными сетями 2G, 3G и 4G. NB-IoT также пользуется преимуществами функций безопасности и приватности мобильных сетей, включая обеспечение целостности данных, аутентификацию объектов, поддержку конфиденциальности личности пользователей и т.д.

Какие возможности дает UNISOC IVY8908A?

UNISOC IVY8908A - инновационное, высоко интегрированное одномодовое, одночиповое решение NB-IoT, оснащенное РЧ-приемопередатчиком, центральным процессором, модемом, функциями управления питанием, хранилищами ОЗУ/ПЗУ и т.д. IVY8908A поддерживает протокол 3GPP Release 14 со сверхнизкими объемами энергопотребления, увеличенной пропускной способностью и превосходным покрытием, характерными для узкополосного IoT. Более того, частотный диапазон, охватывающий 690 - 2200 МГц, может адаптироваться к сетям отечественных и зарубежных операторов. Все эти характеристики делают чипсет идеальным решением для умных счетчиков, отслеживающих устройств и других подобных приборов.

Чем важна сертификация чипсета компанией Deutsche Telekom?

Deutsche Telekom - один из ведущих мировых интегрированных телекоммуникационных провайдеров, обслуживающих около 178 млн мобильных абонентов, 28 млн линий фиксированной связи и 20 млн широкополосных линий. Возглавляя процесс внедрения NB-IoT, компания Deutsche Telekom уже осуществила коммерческий запуск сетей нового поколения в 8 странах Европы, а также в США.

В результате сертификации Deutsche Telekom UNISOC IVY8908A становится одним из самых рекомендуемых решений NB-IoT и интегрируется в платформу Deutsche Telekom IoT Solution Optimizer.

Deutsche Telekom IoT Solution Optimizer - это веб-сервис, позволяющий моделировать и анализировать производительность, надежность и устойчивость решений IoT, предназначенных для конкретных прикладных сценариев, оказывая клиентам содействие в разработке других готовых к использованию решений Интернета вещей. Включение IVY8908A в платформу IoT Solution Optimizer предоставляет клиентам Deutsche Telekom дополнительные возможности в вопросах создания продуманных продуктов IoT.

Несмотря на то, что полное значение этого события еще предстоит увидеть, очень интересно наблюдать, как крупные игроки телекоммуникационного сектора предпринимают реальные шаги для реализации концепции тесно взаимосвязанного и высокотехнологичного мира. Отраслевые компании все чаще обращают свое внимание на передовые решения IoT и на этом фоне в самом ближайшем времени мы увидим новые технологические инновации, которые и будут формировать будущие тенденции IoT на следующее десятилетие.