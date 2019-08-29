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Karuschain сообщила о начале приема заявок от бета-тестеров

Возглавляя процесс перехода отрасли добычи цветных металлов на цифровые технологии, Karuschain (KRS) открывает свои двери для еще большего числа добывающих компаний по всему земному шару

ГИБРАЛТАР (GIBRALTAR), 29 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Karuschain, блокчейн-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для отслеживания цепочки поставок в международной отрасли добычи ценных металлов, сообщила о начале приема заявок от бета-тестеров. 

Избранные компании получат возможность работать вместе с первоклассной командой специалистов над изучением различных аспектов блокчейн-технологий и реальных сценариев прикладного применения, что обеспечит им отличную базу для оценки собственных бизнес-инициатив. Наряду с командой Karuschain эти компании будут играть важнейшую роль в дальнейшей разработке самых ценных решений для удовлетворения потребностей отрасли.

Платформа Karuschain обеспечивает компаниям заметное повышение эффективности и расширение функционала, давая им возможность отвечать нормативным требованиям таких международных организаций, как OECD и LBMA, с помощью технологий блокчейна и смарт-контрактов. По прогнозам Karuschain, в результате внедрения этих технологий компании ждет заметное повышение производительности, экономия средств и оптимизированный уровень защиты.

Генеральный директор Karuschain Ричард Веркли (Richard Verkley): «Вместе с этой потрясающей командой наш совокупный опыт работы в сфере добычи и переработки ценных металлов превышает 270 лет. И именно благодаря ему нам удалось стать тем, чем мы есть сегодня. В нашей отрасли давно назрела потребность в инновационном и прозрачном решении, ориентированном на нужды ее игроков. Оптимизация устаревших, дорогостоящих и неэффективных методов управления цепочками поставок - крайне актуальная задача, и мы очень рады принимать активное участие в ее решении. Каждый из нас хорошо понимает, что цифровая трансформация сектора - это уже не гипотетическое концепция, а назревшая необходимость».

По данным отчета Всемирного экономического форума, в течение следующих десяти лет процесс цифровизации может генерировать ценность на уровне свыше 320 млрд долл. США, принеся горнодобывающей отрасли и сфере металлургии потенциальную прибыль в размере около 190 млрд долл. США и 130 млрд долл. США соответственно. На долю горнодобывающей и металлургической промышленности приходится 7% поступлений и 9% отраслевой прибыли.

Для подачи заявки на участие вашей компании в Karuschain Beta Program посетите веб-сайт www.karuschain.com. Все заявки рассматриваются в порядке очередности и с учетом ограниченного количества вакантных позиций.

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